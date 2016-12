Nou single LLP&Aimi

După succesul înregistrat cu single-ul „Out of My Way”, Paul Vasilescu, alias LLP, va lansa o nouă piesă în colaborare cu Aimi, intitulată „Everyday”. Solistul s-a lansat alături de John Puzzle şi Chriss-T, cu piesa „I Miss You”, iar apoi a început colaborarea cu cea care semnează şi ultima sa melodie. Aimi, pe numele ei real Adina Butar, este în vârstă de 24 de ani şi cântă de la 16 ani. Este absolventă de Jurnalistică şi a compus versuri pentru diferiţi artişti, printre care şi Directia 5. Prima colaborare a celor doi se numeşte „Out of My Way” şi a fost una dintre cele mai difuzate piese din primăvara acestui an. LLP este DJ şi producător din anul 1997, iar în timp, a activat în industria muzicală românească în mai multe proiecte. Unul dintre ele se intitulează „Extrem” (1999), în care a lansat două piese ce au fost incluse pe două dintre cele mai de succes compilaţii house ale vremii. În 2002 a fondat proiectul house semnat DJ Paul & DJ Teebee, care a activat doar un an, însă în 2004 a început să producă piese hip-hop pentru trupele arădene. Printre ultimele sale proiecte se numără şi Paul & Srg, alături de care a lansat un album.