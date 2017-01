Nou single marca David Deejay

Unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi autohtoni, David Deejay, a lansat un nou single, în colaborare cu Dony: „Fantasy (Besando)”. Piesa a fost înregistrată în urmă cu un an, fiind inclusă în seturile artistului, iar în versiunea actuală, ea a fost remasterizată şi lansată pe canalul său de YouTube.

Adi Colceru, mai cunoscut sub numele de scenă David Deejay, s-a lansat în 2008, cu hitul „Sexy Thing”, atrăgând atenţia internaţională asupra pieţei muzicale româneşti prin invenţia unui nou stil muzical, cunoscut sub numele de „popcorn”. Hit-ul a urcat rapid în topurile radio şi TV, atât pe plan local, cât şi pe plan internaţional. Un an mai târziu, un top realizat de Cat Music l-a catalogat, alături de Dony, cu piesa „So Bizzare”, cel mai apreciat şi difuzat solist autohton. De-a lungul timpului, a creat piese precum „Rain” (Marius feat. Giulia), „Iubire” şi „N-ai crezut în mine” (3SE), „Jokero” şi „French Kiss (Akcent)”, „Încă o noapte” sau „Lacrimi de înger” (DJ Project). David Deejay produce piese şi pentru Mossano, Ela Rose şi Kittens.