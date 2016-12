Cunoscută publicului în special datorită hiturilor "Aromă", "Aer", în colaborare cu Dj Sava şi Connect-R, "I like the trumpet" sau "Lasă-mă-mi place", Raluka revine cu un nou single, "Ieri erai", compus şi produs împreună cu echipa noii case de discuri, Quantum Music, căreia frumoasă cântăreaţa i-a pus bazele recent. Despre single-ul “Ieri erai”, în care observăm schimbarea radicală de look, Raluka mărturiseşte: „Sunt foarte bucuroasă că lansez această piesă, la care sunt şi compozitor împreună cu echipa Seek Music (producţiile pentru “Pe Aripi de Vânt” - Delia, “Falava” - Andra, “Îngerii au demonii lor” - Dan Bitman, Antonia - “Greşesc”, “Save Me” - Listen Bee, piesă ce a luat disc de platină în Suedia, Irina Rimes şi Theea Miculescu (“Fete din Balcani” - Corina, “Ne împotrivim” - Lora, “Singuri în doi” - Peter Pop, Antonia - “Greşesc”). Piesa a fost compusă într-un timp foarte scurt şi am fost extrem de entuziasmaţi de rezultatul final. Sper să placă şi publicului la fel de mult cum place şi echipei mele Quantum Music”. În clipul “Ieri erai”, regizat de Bogdan Daragiu, artista trece prin schimbări de imagine, de atitudine, de la femeia puternică la cea vulnerabilă şi sensibilă. Pe lângă hiturile menţionate, Raluka a mai cucerit publicul şi cu single-uri solo, precum “Surrender” sau “Out of your business”, dar şi prin colaborări alături de Vali Bărbulescu, Speak, DOC şi mulţi alţii.



Link videoclip “Ieri erai”: https://www.youtube.com/watch?v=m_0hKesfBHw&feature=youtu.be.