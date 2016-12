Nou sistem IT pentru Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a primit în septembrie cinci oferte pentru cumpărarea unui sistem IT care va optimiza activitatea financiar-contabilă a instituţiei, valoarea contractului fiind estimată la 27,9 milioane de lei, TVA inclusă (6,2 milioane de euro). Ofertele au fost depuse de UTI Grup şi consorţiile formate din: Logic Computer SRL Bucureşti, Revitalco Management & Consulting SRL Bucureşti, Artinfo SRL Iaşi şi Go Business Solutions SRL Iaşi; Bion Advanced Support Team Bucureşti, Siveco România şi Teamnet International; Technology Network Services SRL Bucureşti; Oracle România şi Romsys; XOR IT Systems SRL Bucureşti şi Asesoft International. „Scopul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care să permită optimizarea şi eficientizarea fluxurilor de lucru interne în vederea asigurării unei planificări mai eficiente a alocărilor bugetare, a planificării investiţiilor şi achiziţiilor şi a gestionării contractelor din cadrul instituţiei”, se arată în caietul de sarcini al licitaţiei. Proiectul va fi finanţat integral din bugetul ministerului.