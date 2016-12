Nou ţap ispăşitor pentru… uliţa Soarelui!

Ciclul „Incredibil, dar adevărat” s-a transformat, în România portocalie, în „toate lucrurile sunt incredibile şi, din păcate, toate sunt adevărate”! Basmul trist al autostrăzilor din România continuă şi astăzi cu noi episoade hilare, de care am râde dacă am mai avea putere şi nu ne-ar buşi plânsul. Ministreasa postBerceanu a Transporturilor, Anca Boagiu (cea care a aflat de la transportatori, în iarna lui 2011, care este diferenţa dintre cauciucurile all season şi cele de iarnă, sic!), a identificat, după siturile Natura 2000 şi după siturile arheologice, postate pe furiş pe traseul Autostrăzii Soarelui prin reavoinţa Ministerului Mediului şi, respectiv Culturii, noi stavile în finalizarea infrastructurii rutiere ce leagă Constanţa de restul ţării, infrastructură promisă de dumneaei şoferilor în luna iulie a acestui an. Pentru că, evident, siturile de tot felul stau în calea fericirii şi respectării promisiunii ministresei (nu că siturile respective nu ar fi fost trecute în toate cele zece modificări de traseu prin care a trecut proiectul autostrăzii de şapte ani încoace!), aceasta a găsit un nou ţap ispăşitor, de data aceasta în persoana preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu! De unde şi până unde să fie responsabil un preşedinte de CJ pentru starea autostrăzilor din România? “Sper ca autorităţile de la Constanţa, Consiliul Judeţean, să se trezească şi să elibereze certificatul de urbanism”, a declarat, ieri, ministresa. Deci, incredibila doamnă a Transporturilor româneşti a găsit soluţia: preşedintele CJC nu a eliberat certificatul de urbanism pentru construirea autostrăzii, în condiţiile în care, potrivit actualei legislaţii, modificată la sfârşitul lui 2008 de însuşi Radu Berceanu, prinţul neîncoronat al aceloraşi Transporturi româneşti, preşedintele CJC nu are dreptul să elibereze un astfel de certificat, autostrada aflându-se în căprăria de la centru, adică a Ministerului Transporturilor. „În 2008 – 2009, Berceanu 2 (a două descălecare a ministrului portocaliu – n.r.) a modificat Legea 50, în sensul posibilităţii exproprierii automate a terenurilor şi a modificat competenţele de semnare a documentaţiilor de urbanism. Adică, a spus: \"Domnule, pentru proiecte de interes naţional semnează ministrul Transporturilor sau ministrul Apărării, după caz, autorizaţiile de construcţie”. Pe cale de consecinţă, eu, nefiind ministrul Transporturilor, ci preşedinte de CJ, nu mai am competenţă să semnez documentaţii de urbanism de nivelul autorizaţiilor de construcţii la investiţii de importanţă naţională.

„AUTORIZAŢIA DE CONSTRUCŢIE EMISĂ DE BERCEANU ESTE VALABILĂ! CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE!”

Ei se bazează pe faptul că ultimul certificat de urbanism l-am semnat eu. Da, dar eu am semnat înainte de apariţia Ordonanţei, când aveam competenţă pentru autorizaţie de construcţie, pentru că legea nu era încă modificată! Întrebarea este pe ce autorizaţie de construcţie lucrează ei acum? Simplu: pe cea din 2009, semnată de ministrul Berceanu”

AUTOSTRADA DE ROMÂNIA ÎN CIFRE SAU POVESTEA DIN UMBRĂ A …STRĂZII SOARELUI. 7 ani, 5 miniştri, 60 km de autostradă finalizaţi (nu toţi daţi în folosinţă!!!), sute de mii de tone de copaci tăiaţi pentru hârtia folosită la Ministerul Transporturilor pentru schimbarea documentaţiei, licitaţiilor, atribuţiilor, proiectelor etc., sute de mii de lei daţi de şoferi pentru schimbarea cauciucurilor şi verificarea direcţiilor maşinilor conduse prin gropile României. Cine este vinovat? Potrivit ministresei Transporturilor, ştim deja: „Deci, recunosc public că eu sunt vinovat că nu sunt autostrăzi în România. Recunosc! Nicuşor Constantinescu este vinovat! Pentru toate autostrăzile din România... eu sunt vinovat”! „Şi îmi pare rău că dna Boagiu ştie situaţia... Eu, dacă eram ministrul Transporturilor făceam şapte km şi jumătate pe an cu roaba. Japonezii fac în patru zile ce nu facem noi de şapte ani”, a continuat el.

Povestea haosului intitulat Autostrada Soarelui începe în 2004, când ministrul Transporturilor de atunci, Miron Mitrea, cel care a adus autostrada până la Cernavodă, acolo unde este şi astăzi, a semnat demararea proiectului centurii municipiului Constanţa, împreună cu primarul Constanţei, Radu Mazăre. Contractul de finanţare a centurii, precum şi a tronsonului Cernavodă - Constanţa a fost semnat cu Banca Europeană de Dezvoltare (BERD). “În 2005, a venit dl. ministru Dobre, a schimbat traseul care era făcut şi finanţat de ministrul Mitrea, a făcut trei variante, consultanţă din nou, din nou certificate de urbanism, din nou studii, din nou bani cheltuiţi... După o întârziere de nouă luni, când să demareze şi dl. Dobre, a venit un alt ministru ilustru al României, Berceanu, pe care l-a adus PD-ul, care a zis “nu-i bun proiectul, facem altul!”. Şi a luat din nou consultanţa, din nou proiecte, din nou certificate de urbanism, din nou variante de expropriere... În 2007, a venit un alt ministru, dl. Orban, care văzând atâtea variante – pe atunci erau vreo zece - a venit la Constanţa şi mi-a cerut părerea despre toată acea debandadă. Singura soluţie era ca autostrada să atingă toate localităţile judeţului Constanţa, ca să le dezvolte şi pe ele, pentru că la fiecare variantă primăriile au fost consultate. Fiecare dintre primării a vrut să fie mai aproape de autostradă, pentru că o autostradă îţi creează trafic, îţi aduce clienţii, transportul pentru mărfuri e mai uşor. Deci eu cred şi acum că asta este varianta cea mai bună. Când să rezolve ministrul Orban, a fost dat jos şi a venit dl. ministru Berceanu 2. Adică exact după ce fusese semnat contractul de execuţie şi toate celelalte acte pentru varianta cea mai avantajoasă pentru judeţul nostru”, relatează preşedintele CJC. Ce s-a întâmplat în continuare? Nicio surpriză: sub Berceanu 2 s-a luat de la capăt toată procedura de consultanţă, de proiectare, de licitaţie etc.

PRAFUL DE PE ŞANTIERUL LUI BOAGIU, ÎN OCHII CONSTĂNŢENILOR! Şi ce se va întâmpla în continuare? Promisiuni? Cu toptanul! Nu mai târziu de ieri, ministresa mai sus pomenită a ieşit la rampă cu nişte declaraţii comunisto-elocvent răsunătoare, desigur, fără nicio susţinere concretă: \"România va fi un şantier anul acesta, pot să vă garantez că este un pariu pe care îl vom câştiga\", a afirmat ministrul. Faptul că România este un şantier nu constituie nicio noutate, însă presupune într-adevăr lucrări în desfăşurare… Ministresa plusează şi zice: “în prezent sunt în execuţie 243 kilometri de autostradă, sunt pregătite licitaţii pentru alţi 220 kilometri, acesta fiind cel mai mare program de construcţii de autostrăzi demarat în România\". Cum? În România a demarat “cel mai mare program de construcţii de autostrăzi” şi noi n-am aflat? Poate din cauza prafului de pe şantier, care s-a ridicat în aer (la Constanţa bate şi vântul…) şi ne-a intrat în ochi? Şi, eventual şi în urechi, pentru că nici n-am auzit de aşa ceva… Dar, cu toată realitatea care o contrazice precum un pumn în plex, ministrul Transporturilor se ridică de jos, se şterge de praf (vedeţi că-i şantier şi nu doar autostrăzi neterminate?) şi-i dă înainte cu declaraţiile: “Sperăm că în acest an vom reabilita circa 900 de kilometri de drumuri naţionale, pentru care avem la dispoziţie un miliard de euro din credit BEI”. 900 de km? Probabil cei care sunt deja, că altminteri… Senatorul PSD Sorin Bota, şeful Departamentului Transport şi Infrastructură al PSD, a declarat că în România se discută în prezent despre aceleaşi proiecte vechi şi nu despre investiţii noi. \"De fiecare dată când avem un nou ministru, avem un nou pariu\", a spus Bota.

SĂ MAI COMENTĂM? Să mai comentăm cum în România s-au făcut, în şapte ani, câteva zeci de km de autostradă, la nişte preţuri incredibile? “În patru zile, japonezii au refăcut o şosea distrusă aproape în totalitate şi şi-au cerut scuze că n-au făcut-o mai repede, în tot acest interval având şi 200 de cutremure! Deci acestui Guvern PDL chiar nu-i este ruşine că în şapte ani nu a fost în stare să facă 54 de km de autostradă şi dă vina pe preşedintele CJC! Păi, preşedintele CJ, în aceşti trei ani, a făcut două variante pentru deblocarea traficului, să vină turiştii de la Cernavodă la Siliştea, legătura cu Drumul Naţional Hârşova, Hârşova - Mihail Kogălniceanu - Ovidiu - Constanţa. Drumurile sunt reabilitate pe banii cetăţenilor judeţului Constanţa. Am făcut varianta de descărcare de la Medgidia - Cuza Vodă - Mihail Kogălniceanu, legătura cu acelaşi drum Kogălniceanu - Ovidiu Constanţa, l-am reabilitat. Am făcut varianta cu sudul litoralului, Medgidia - Valea Dacilor - Ciocârlia - Lanurile - Bărăganu, în jos până la sudul litoralului. Deci noi, în doi ani, am făcut aceste lucruri, ştiind cum să accesăm fonduri europene şi pentru Nazarcea - Ovidiu, care e în reabilitare. De ce, din 2007, Guvernul României nu a luat niciun cent din cele 5,6 miliarde de euro alocate ca fonduri pentru autostrăzi? Simplu, pentru că la fonduri europene vine UE şi verifică. Şi de aia nu vrea onor PDL să lucreze cu bani europeni! Eu am lucrat pe plan operaţional regional şi am făcut, cu un milion de euro cu TVA cu tot, un kilometru de drum! Ei au reuşit o adevărată performanţă: au făcut un kilometru de autostradă cu 27 milioane euro din banii publici!”, a declarat Nicuşor Constantinescu.

MARILE REALIZĂRI ALE MINISTERULUI DE RESORT? Preşedintele CJC îşi „asumă” vina şi pentru una dintre cele mai mari realizări ale Ministerului Transporturilor la Constanţa: „Din ciclul tot eu sunt de vină... Anul trecut am aniversat 150 de ani de la linia ferată Cernavodă - Constanţa. Acum 150 de ani se făcea cu locomotiva cu aburi şi cu trenul, de la Bucureşti până la Mamaia, că era gară în Mamaia, 3 ore şi 50 de minute. Acum, la 151 de ani, se fac, pe acelaşi traseu, când avem electrificare, cu acceleratul sau rapidul, 5 ore şi jumătate - 6 ore între Bucureşti şi Constanţa. De şapte ani, această infrastructură este băgată în reabilitare tot de Ministerul Transporturilor. Dar, dacă stau să mă gândesc, tot eu nu le-am semnat certificatele de urbanism şi autorizaţiile pentru linia ferată!”

Să mai comentăm în ceea ce priveşte verticalitatea, cinstea şi profesionalismul Guvernului portocaliu? Sau intenţiile... constructive de străzi, autostrăzi, averi, conturi, clanuri, frăţii şi altele asemenea? Nu mai are sens, că le fac ei să fie mai mult decât evidente!