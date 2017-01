Nou turneu New Kids on the Block

Formația New Kids on the Block a anunțat că în cursul verii va porni într-un nou turneu. ”Nimic nu ne poate opri! De fiecare dată avem câte o surpriză ascunsă în mânecă”, a declarat Donnie Wahlberg, fratele celebrului actor Mark Wahlberg, în cadrul emisiunii ˮGood Morning America“. ”Fanii noștri ne cer mereu să revenim în turneu și noi nu facem decât să le oferim ceea ce-și doresc”, a mai adăugat el. Din formația pop/dance devenită celebră la sfârșitul anilor '80 mai fac parte Joey McIntyre, Jordan Knight, Jonathan Knight și Danny Wood. În cursul acestei veri NKOTB va porni în turneu alături de trupa TLC și de Nelly. Turneul The Main Event va începe la 1 mai, la Las Vegas, Nevada.