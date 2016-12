Nou videoclip al trupei Akcent

Cunoscuta trupă Akcent a lansat, ieri, un nou videoclip pentru piesa „My Passion”. Melodia a fost difuzată, în urmă cu o lună, în aceeaşi zi în care formaţia a filmat ilustraţia video pentru „Spanish Lover”, pe care o cântă împreună cu Dollarman. Astfel, în timp ce mulţi artişti autohtoni se mulţumesc să scoată o singură piesă pe an, cei trei băieţi de la Akcent, Sorin, Adi şi Mihai, se pot lăuda că au scos patru melodii în 2010. Este vorba despre „Make Me Shiver (Wanna Lick Your Ear)” (videoclipul a fost lansat în luna ianuarie), „Love Stoned” (clipul a fost lansat în martie) şi „Spanish Lover ft. Dollarman”, piesă ce a fost difuzată pe posturile de radio la sfârşitul lui iulie.