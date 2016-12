Nou videoclip „Let\'s Do It, Romania!\"

Proiectul „Let\'s Do It, Romania!\" are, de ieri, un nou spot TV, care vorbeşte despre colectarea selectivă prin intermediul a două personaje reprezentative pentru poporul român. Tonul noii producţii video este unul glumeţ şi uşor ironic, pentru a surprinde exact gravitatea situaţiei din ţară în privinţa mentalităţilor sau a grijii faţă de mediu. Iniţiativa generoasă, care îşi propune să cureţe întreaga ţara de gunoaie într-o singură… zi, a ajuns pe ultima sută de metri: au mai rămas doar nouă zile până când România va face o demonstraţie de solidaritate cetăţenească. La această acţiune şi-au anunţat participarea numeroase vedete printre care Smiley, Leonard Doroftei, Adrian Despot, Freaka da Disk de la Paraziţii sau cei de la Holograf.

„Let\'s Do It, Romania!\" este cel mai mare proiect de implicare socială organizat până în prezent, în România, care îşi propune curăţarea mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele naturale ale ţării. Ziua de Curăţenie Naţională este 25 septembrie, dată la care toţi românii sunt aşteptaţi să se implice. România este cea mai mare ţară care realizează acest proiect, după ce a fost implementat cu succes în Estonia (2008), Letonia şi Lituania (2009), Portugalia (martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010).