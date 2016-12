Noua Casă le dă cu rest jucătorilor imobiliari

Pentru piaţa imobiliară, 2012 a fost cu siguranţă cel mai bun an de la startul crizei. Potrivit indicelui calculat de imobiliare.ro, locuinţele din întreaga ţară s-au depreciat cu numai 1,3%, de la 991 la 978 euro/mp. În 2011, declinul a fost de 4%, mult sub dezastrul din 2008 (-24,8%), 2009 (-15,6%) şi 2010 (-15,6%). Ba mai mult, 2012 a adus şi o revigorare a numărului achiziţiilor de locuinţe, mulţumită Primei Case 4. În octombrie 2012, 79.000 de persoane luaseră garanţii în programul guvernamental, în valoare de 2,9 milioane euro, aproape dublu faţă de 2011. Mai exact, în doar zece luni, românii au contractat circa 24.000 de credite co-garantate de stat. Cum se întrevede, în acest context, anul care tocmai ce a început? Sub auspicii pozitive, dar parţial marcat de incertitudini, spun cei de la imobiliare.ro: „După ce a decis suplimentarea cu 200 de milioane de euro a fondurilor alocate pentru Prima Casă, Guvernul a hotărât că programul va continua în forma actuală şi în 2013, însă în limita fondurilor rămase neutilizate. Pe de altă parte, într-un programul USL se vorbeşte despre „Noua Casă”, o schemă prin care vor putea fi cumpărate doar locuinţe noi. Nu s-au dat încă prea multe detalii”. În opinia analiştilor, „o asemenea măsură ar duce la o scădere sensibilă a volumului de tranzacţii, în condiţiile în care cele mai multe locuinţe achiziţionate prin Prima Casă au fost din blocuri vechi”.