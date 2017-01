Noua colecţie a designerului Adrian Oianu, în premieră la malul mării

Designerul constănţean Adrian Oianu, creatorul care a îmbrăcat numeroase vedete autohtone, şi-a prezentat, vineri seară, în cadrul Complexului Azur din staţiunea Mamaia, în premieră, cele mai recente creaţii ale sale. Este vorba despre cea mai nouă colecţie a creatorului, care aduce în atenţie rochii îndrăzneţe, ce pot fi purtate de femei nonconformiste, fără prejudecăţi. Adrian Oianu nu a dat niciun nume colecţiei sale, întrucît ţinutele pe care le propune sînt, potrivit designerului constănţean, mult prea… futuriste pentru a putea fi denumite. „Această colecţie este despre cum să faci rochii largi, care accentuează silueta, este un paradox, însă acesta a fost planul. Explorez, mă joc cu prejudecăţile, cu lucrurile pe care le ştie toată lumea. De obicei, rochia se termină pe lîngă corp, rochia este încheiată pe lîngă corp… Eu, din contră, i-am dat o altă valoare unei bucăţi de material, cu o textură făcută de mine şi am lăsat-o pătrată, mare, largă, sub forma unui batic. Am subliniat silueta în cadrul acestui material, rămîne de văzut dacă o rochie care este largă, ca un batic, te îngraşă. Aici m-am jucat, a fost un exerciţiu, eu explorez în continuare, sînt creativ. Îmi place ceea ce fac, am norocul să am libertatea să fac ceea ce îmi place, mă simt foarte bine. Unele rochii din această colecţie rup prejudecăţile în zona estetică a rochiei”, a declarat Adrian Oianu.

Creaţiile talentatului designer au fost aplaudate îndelung de public, din rîndul căruia au făcut parte şi cîteva vedete autohtone, printre care şi Tania Budi, care a venit însoţită de fratele său, Ionuţ. Adrian Oianu a fost asaltat, la final, de cei care au asistat la show-ul de modă, fiind felicitat pentru ţinutele create.

Adrian Oianu este primul designer român care a realizat „rochia-balon”, anul trecut fiind unul extrem de prolific pentru creator, acesta avînd prezentări la Timişoara, Braşov, Cluj, Sibiu, Constanţa şi Bucureşti.