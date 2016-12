Noua Constituţie trece prin „focul“ avizelor

FĂRĂ TEMERI Anul acesta vom avea, vrem, nu vrem, o nouă Constituţie. Votarea şi dezbaterea celor peste 500 de amendamente propuse de partide au luat afârşit. Potrivit procedurilor, proiectul privind revizuirea Constituţiei a fost transmis grupurilor parlamentare, iar astăzi, cel mai probabil, va ajunge pe masa Consiliului Legislativ. Următorul pas va fi Curtea Constituţională a României (CCR), unde proiectul va sta zece zile, tot pentru aviz. Ieri, preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat: „Eu nu văd, ca preşedinte al comisiei, ce obiecţii ar putea apărea, pentru că, în ce priveşte CCR, ea are a se pronunţa în raport cu limitele revizuirii şi, fără niciun fel de îndoială, limitele revizuirii au fost respectate, nu ne aflăm în faţa unui proiect de lege obişnuit, care este judecat de CCR în raport cu o Constituţie în vigoare. Când modifici Constituţia, evident că aici nu ai alt reper - vorbesc din punctul de vedere al Curţii - decât limitele revizuirii. În sensul acesta, nu cred să fie probleme. Dorim să lăsăm perioada de vacanţă parlamentară, perioada verii, pentru dezbatere publică pe un proiect, de data aceasta conturat, şi începând cu prima zi, adică 1 septembrie, proiectul va intra mai întâi în Senat, apoi la Camera Deputaţilor şi după aceea vor avea loc dezbaterea finală şi votul“.

CONSULTĂRI CU EXPERŢII VENEŢIENI Crin Antonescu consideră că CCR nu are de ce să se pronunţe pe articolul „vedetă” privind bicameralismul, motivând că acesta nu face obiectul limitelor revizuirii Legii fundamentale: „Oricum, dacă am fi avut în vedere limitele revizuirii, am fi avut forma actuală a Constituţiei, şi anume cea cu două Camere“. Totodată, el a spus că urmează consultări, la începutul lunii iulie, cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, cărora le-a fost trimis proiectul finalizat al Constituţiei. Deşi unii credeau că va urma o sesiune extraordinară a Parlamentului după discuţiile cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, preşedintele Senatului a afirmat că nu are în vedere posibilitatea convocării unei astfel de sesiuni, pentru că proiectul trece pe la Consiliul Legislativ şi pe la CCR şi e suficient.