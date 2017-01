Noua faţă de cinci stele a hotelului Vega

O investiţie de 13 milioane de euro, 125 de camere (ce respectă ultimul trend în materie de cazare), decorate şi gîndite în stil feng-shui, un staff de peste 200 de specialişti în servicii hoteliere, dotări de clasă la cele mai înalte standarde şi o mentalitate europeană, aceasta este noua versiune Vega pe care Vega Turism o oferă în cadrul evoluţiei turismului de pe litoralul românesc. Unitatea hotelieră situată aproape de capătul staţiunii Mamaia, care a constituit platoul de filmare al peliculei „Nea Mărin Miliardar”, s-a inaugurat ieri şi îşi aşteaptă, deja, clienţii. Noua mentalitate a Vega se axează, în primul rînd, pe creşterea, susţinută, a ofertei de servicii către clienţi, astfel încît să satisfacă şi cele mai pretenţioase gusturi în materie. Astfel, „cea mai importantă investiţie este cea în resursele umane. Acest segment este cel mai important pentru noi pentru că el reprezintă interfaţa dintre investiţia propriu-zisă şi clienţi. Tot staff-ul nostru este pregătit la cele mai înalte standarde, doi dintre managerii noştri pregătindu-se chiar acum la Royal Institute Hospitality of Management”, a declarat Gelu Enciu, director general Vega Turism. Hotelul Vega este cea mai mare unitate de cinci stele din staţiunea Mamaia. „Hotelul a fost refăcut din temelii. Structura de rezistenţă a fost consolidată în totalitate”, a mai declarat directorul Enciu. Noul concept Vega răspunde tuturor exigenţelor, este utilat conform normelor europene şi este gîndit în special pentru turismul de business, conference, dar şi leisure. Mai mult, unitatea are deja dosarul depus pentru obţinerea eco-etichetei (eticheta ecologică europeană ce identifică performanţa de mediu generală a produselor şi serviciilor, bazată pe analiza ciclului de viaţă - n.r.) şi a tuturor certificărilor de calitate. Din perspectivă cromatică şi structurală, clădirea respectă ultimul trend în materie. Ea este gîndită în stil feng-shui, iar conceptul decorativ-arhitectonic cuprinde cele patru elemente primordiale: etajele I, II şi III - focul, etajele IV şi V - pămîntul, VI şi VII - apa, iar etajul VIII - aerul. Niciuna dintre camere nu seamănă cu cealaltă, iar marea se vede din toate cele 125 de spaţii destinate cazării. Responsabilii pentru ”schimbarea la faţă” a unităţii sînt două cunoscute firme de arhitectură, a căror concepţie cuprinde combinaţii îndrăzneţe de elemente clasice greceşti şi elemente de arhitectură modernă şi postmodernă, într-o cromatică luminoasă, caldă, spartă de inserţii pop. Hotelul are, la parter, magazine de suveniruri, un mic spa, coafor, restaurant utilat după ultimele standarde în materie şi un bar modern. Restaurantul este „guvernat” de maestrul Gheorghe Haneş, şef bucătar, căpitan al echipei naţionale la festivalurile internaţionale de gastronomie şi oferă o gamă variată de meniuri internaţionale, făcînd şi meniuri la cerere. Preţurile camerelor pornesc de 900 de lei (dublă standard) şi ajung la 1.600 de lei (apartament). Potrivit directorului de vînzări Răzvan Dobre, se aşteaptă ca gradul de ocupare să fie de 90% pînă în septembrie, investiţia urmînd a fi amortizată în zece ani.