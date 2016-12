Nouă formaţii nu au cunoscut gustul înfrângerii

În urma disputării jocurilor din etapa a treia la ediţia a 19-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, nouă echipe au obţinut numai victorii: Săgeata Stejaru şi Dinamo (în Grupa A), Real şi Alpha (în Grupa B), Frontiera (în Grupa C), Olimpic-Ştiinţa (în Grupa D), Dinamo Pompierul VMB Julius şi Capitol ’84 (în Grupa E), şi Portul (în Grupa F). Săgeata Stejaru are cele mai multe goluri marcate, 20, urmată de Portul, 17, şi Real, 12. Zece echipe, Liga Ofiţerilor şi Energetica (în Grupa A), Viitorul Cobadin (în Grupa B), Intersport-Tomis şi Cardinal Motors (în Grupa C), CS Eforie şi Olimpic (în Grupa D), Didactica şi Store (în Grupa E), şi Frontiera Hîrşova (în Grupa F), nu au cunoscut gustul victoriei. Frontiera este singura echipă care nu a primit gol, iar Viitorul Cobadin şi Cardinal Motors sunt singurele formaţii fără gol marcat. Programul partidelor din etapa a patra, care vor avea loc duminică, 31 ianuarie, la Sala Sporturilor, va fi anunţat mâine.

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Angelli” din Complexul comercial “China Mall”

Parteneri: Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa

Clasamente

Grupa A

1. Săgeata Stejaru 3 3 0 0 20- 5 9

2. Dinamo 2 2 0 0 9- 4 6

3. Perla Murfatlar 2 1 0 1 4- 9 3

4. Liga Ofiţerilor 3 0 0 3 5-10 0

5. Energetica 2 0 0 2 5-15 0

Grupa B

1. Real 2 2 0 0 12- 2 6

2. Alpha 2 2 0 0 3- 1 6

3. SNC 3 1 0 2 5- 5 3

4. Arca ANR 2 1 0 1 5- 6 3

5. Viitorul Cobadin 3 0 0 3 0-11 0

Grupa C

1. Telegraf & NTV 3 2 0 1 11-2 6

2. Frontiera 2 2 0 0 8-0 6

3. Steaua Mării 3 1 1 1 3-7 4

4. Intersport-Tomis 2 0 1 1 1-7 1

5. Cardinal Motors 2 0 0 2 0-7 0

Grupa D

1. Olimpic-Ştiinţa 3 2 1 0 7-3 7

2. Cosmos 3 2 0 1 8-5 6

3. Municipal 2 1 0 1 4-4 3

4. CS Eforie 2 0 1 1 3-4 1

5. Olimpia 2 0 0 2 1-7 0

Grupa E

1. Julius 2 2 0 0 10- 3 6

2. Capitol ‘84 2 2 0 0 6- 2 6

3. FC Constanţa 2 1 0 1 6- 7 3

4. Didactica 3 0 1 2 10-14 1

5. Store 3 0 1 2 4-10 1

Grupa F

1. Portul 3 3 0 0 17- 5 9

2. Millenium 2 1 0 1 7- 4 3

3. Victoria Cumpăna 2 1 0 1 8- 6 3

4. Luceafărul 2 1 0 1 2- 4 3

5. Frontiera Hîrşova 3 0 0 3 6-21 0