Noua generaţie de luptători în Superkombat, promiţătoare

La Centrul de Evenimente Bingo Europa din Mamaia s-a desfăşurat, sâmbătă seară, Superkombat World Grand Prix II, o ediţie VIP a circuitului Superkombat, prima dintr-o serie de trei programate vara aceasta pe litoralul românesc al Mării Negre. Publicul, destul de restrâns numeric (printre spectatori s-a numărat şi un grup de 20 de militari americani de la baza „Mihail Kogălniceanu“), a putut urmări opt meciuri în total, dintre care trei într-o piramidă de patru la categoria semigrea (85 kg). Ambele semifinale s-au încheiat cu decizii în unanimitate în favoarea câştigătorilor: Miles Simson (Surinam) l-a învins pe Miljan Vidovic (Serbia), iar Jamie Bates (Marea Britanie) pe Flavius Boiciuc (România). Vidovic, campion mondial WAKO la amatori, era cotat cu prima şansă, dar a comis greşeli după greşeli, lovindu-şi adversarul prea jos, şi a primit avertisment în repriza a doua. Pe finalul meciului, când ataca necontenit, sârbul s-a lăsat descoperit şi a fost numărat. În finală s-a impus Bates, cu 2-1, după o luptă în care ambii combatanţi au părut foarte obosiţi.

PREMIERĂ ÎN SUPERKOMBAT: MECI ÎNCHEIAT LA EGALITATE! În cele cinci super-fight-uri au luptat tot atâţia români, iar bilanţul este perfect echilibrat: două victorii, două înfrângeri şi... o remiză! Egalul l-am consemnat exact la meciul-vedetă al galei, cel dintre Sebastian Ciobanu şi campionul mondial WKN la muay-thai, Jallon Corentin (Franţa). Ciobanu a început în forţă, şi-a dominat clar adversarul în prima repriză şi acesta a fost numărat. În continuare, Corentin a mai echilibrat disputa, dar impresia generală a fost că „Fiul lui Dracula” merita decizia. Surpriză însă: arbitrii au declarat meciul ca egal, fără să mai ceară disputarea unei reprize suplimentare, aşa cum este regulamentul K1!!! „L-am bubuit în prima rundă, l-am pus jos şi meritam să câştig. Am fost furat!”, a reacţionat Ciobanu chiar în ring. Au pierdut în super-fight-uri Daniel Alexandru, în faţa lui Aristote Quitusisa (Angola), şi Dănuţ Hurduc, în faţa lui Micky Terrill (Marea Britanie), ultima dispută fiind una extrem de spectaculoasă. Un meci superb, cel mai frumos al galei, au oferit Cristian „Gladiatorul” Ristea şi Christian Brorhilker, primul câştigând prin KO în repriza a treia. Germanul, un foarte bun încasator, a dat şi el cât a putut, însă Ristea a fost superior. Brorhilker a fost numărat de patru ori, de fiecare dată în urma unor lovituri de pumn sau picior la ficat, iar în ultima repriză meciul a fost oprit de arbitru. Imediat dupa festivitatea de premiere, Ristea a coborât din ring şi a oferit trofeul său unui tânăr cu dizabilităţi, pasionat de kick-box. Amansio „Şeicul” Paraschiv a obţinut decizia unanimă în faţa lui Ranghel Ivanov (Bulgaria), dar în urma unui meci modest.

„Pentru noi, gala de la Mamaia a fost o adevărată provocare, pentru că am oferit o alternativă pentru finala Ligii Campionilor, am fost singurul eveniment la nivel global care a concurat pe acelaşi tronson orar cu meciul de la Lisabona. Chiar dacă majoritatea românilor au pierdut, am reuşit să descoperim viitoare vedete cu ocazia asta. Fiind o promoţie internaţională, avem nevoie de eroi din toată lumea”, a declarat preşedintele Superkombat, Eduard Irimia. Al treilea Superkombat World Grand Prix din 2014 este programat pentru 21 iunie, existând posibilitatea ca, tot în colaborare cu Asociaţia de Promovare Litoral - Delta Dunării (preşedinte Corina Martin), să fie pus pe picioare un proiect pe termen lung dedicat promovării litoralului românesc la nivel internaţional.