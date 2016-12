Noua grilă de salarizare pentru sistemul sanitar este una echitabilă

Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a declarat, vineri, că grila de salarizare pentru personalul din Sănătate, aşa cum se regăseşte după ultimele modificări, a ajuns la o formă echitabilă, fiind pentru prima dată cînd salariile vor ţine cont de pregătirea profesională şi de experienţă. „Aşa cum am promis la începutul negocierilor, facem eforturi pentru păstrarea demnităţii profesiei celor care lucrează în sistemul sanitar. În condiţiile situaţiei economice şi sociale actuale, consider că grila de salarizare pentru personalul din Sănătate, aşa cum se regăseşte după ultimele modificări, a ajuns la o formă echitabilă şi care creează premisele dezvoltării unei cariere profesionale - este pentru prima dată cînd salariile din sistem vor ţine cont de pregătirea profesională şi de experienţa acumulată în timp”, a spus ministrul Sănătăţii, Ion Bazac. Potrivit lui Bazac, în condiţiile în care coeficienţii pentru mai multe categorii sociale au fost reduşi, Ministerul Sănătăţii a reuşit să obţină echivalarea funcţiei de medic primar cu cea de conferenţiar, cu coeficienţi între 4,20 şi 5,25, în funcţie de vechimea în muncă. Negocierea a pornit de la coeficienţi între 4,05 şi 5,10. De asemenea, medicul specialist, care reprezintă categoria cu ponderea cea mai mare în unităţile sanitare, va beneficia de coeficienţi între 3,30 şi 4,15. Iniţial, s-a discutat despre coeficienţi de salarizare între 3 şi 3,75. Medicii rezidenţi între anii I şi VII vor beneficia de coeficienţi între 2,45 şi 3,20. Suplimentar, cadrele medicale mai pot să beneficieze atît de sporuri corespunzătoare condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, în limita unui procent de 30% din salariul de bază, cît şi de venituri obţinute în urma efectuării gărzilor. Ministrul Sănătăţii a mai subliniat că noua grilă de salarizare pentru medici a fost gîndită astfel încît coeficientul maxim al unei categorii profesionale să fie mai mic decît coeficientul minim al categoriei superioare. Astfel, nu vor mai exista situaţii în care medicul specialist să cîştige mai mult decît cel care are primariatul. Prin această măsură, se dă posibilitatea cadrelor medicale din România să-şi dezvolte cariera profesională în conformitate cu gradele profesionale dobândite şi pe baza experienţei acumulate, a mai spus Bazac.