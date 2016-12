Nouă iniţiativă americană pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian

SUA au dezvăluit o nouă iniţiativă menită să îi convingă pe palestinieni să reia negocierile de pace cu Israelul. Această iniţiativă, care vizează să creeze o atmosferă propice relansării discuţiilor suspendate de peste un an, a fost prezentată de emisarul american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, în timpul vizitei sale recente în regiune, a declarat un oficial palestinian, sub acoperirea anonimatului. Planul a prevede ca Israelul să îşi înceteze operaţiunile militare în aşa-numita zonă A din Cisiordania ocupată, aflată în întregime sub controlul Autorităţii Naţionale Palestiniene şi să se retragă din anumite părţi din zona B, aflată tot sub controlul administrativ al Autorităţii Palestiniene. Forţele de securitate palestiniene ar fi autorizate, în acelaşi timp, să opereze în zona C, aflată în prezent în întregime sub controlul militar israelian.

Israelul ar mai trebui să elibereze prizonieri palestinieni şi să-şi reducă blocada strictă împotriva Fâşiei Gaza, regiune controlată de mişcarea islamistă Hamas, prin autorizarea importului de materiale de construcţie. Iarna trecută, Gaza a fost ţinta unei ofensive israeliene violente, soldată cu 1.450 de morţi în rândul palestinienilor şi cu devastarea infrastructurilor sale. În final, statul evreu ar trebui să transfere, în fiecare lună, taxele fiscale şi vamale strânse, în beneficiul Autorităţii Palestiniene, cu sediul la Ramallah, în Cisiordania. Aceste transferuri de fonduri au fost blocate de mai multe ori în ultimii ani.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat o reuniune formală cu preşedintele palestinian, Mahmud Abbas, cu scopul de a examina aceste probleme, înainte de anunţarea lor oficială, a continuat sursa. Dar, liderul palestinian a insistat asupra faptului că Israelul trebuia mai întâi să pună în aplicare aceste idei, înainte de orice discuţie, considerând că reprezintă obligaţii israeliene. Un înalt oficial israelian a declarat că SUA au propus ca discuţiile să se desfăşoare, într-o primă etapă, la nivel de echipe de lucru pe diferite teme, cu scopul de a propune măsuri care creează încredere. Emisarul ameeican George Mitchell a efectuat mai multe deplasări în ultimele zile între palestinieni şi israelieni şi în regiune, fără a anunţa însă relansarea negocierilor de pace. Autoritatea Palestiniană solicită ca Israelul să oprească în totalitate colonizarea, inclusiv în Ierusalimul de Est, cu o populaţie majoritar arabă şi anexat în iunie 1967, pentru a reveni la masa negocierilor. Guvernul israelian respinge revendicarea, argumentând că această condiţie nu a fost niciodată pusă în trecut de către palestinieni. În urma unei noi întrevederi cu George Mitchell, duminică, premieurl Netanyahu a evocat idei interesante ale adminstraţiei de la Washington, fără a divulga însă detaliile.