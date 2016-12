Nouă jandarmi răniţi în drumul spre casă

Clipe înfiorătoare trăite, ieri după-amiază, de nouă jandarmi care se întorceau acasă cu autobuzul Unităţii Speciale 72 Cernavodă. Aceştia au fost implicaţi într-un grav accident rutier petrecut în comuna Valu lui Traian. În ciuda pregătirii speciale, militarul care se afla la volanul autobuzului nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul cu o maşină ce a întors brusc în faţa sa şi, după impact, a ajuns pe contrasens. Au urmat scene de coşmar... Într-o fracţiune de secundă, jandarmii s-au trezit unul peste altul, în timp ce şoferul trăgea disperat de volan pentru a evita impactul frontal cu un Renault. Doar reacţia sa extraordinară a făcut ca accidentul să nu aibă urmări tragice. Autobuzul a acroşat uşor Renault-ul, după care a ieşit de pe şosea şi s-a înfipt în zidul unei case.

MOBILIZARE Alarma a fost dată, ieri după-amiază, la ora 16.15. Mai mulţi şoferi au sunat la 112 şi au anunţat ce s-a întâmplat în localitatea Valu lui Traian. Pentru salvarea victimelor au fost trimişi la locul accidentului pompierii de la descarcerare, zece ambulanţe şi mai multe echipaje ale Poliţiei Rutiere. Zeci de localnici s-au adunat buluc pentru a vedea ce s-a întâmplat. A fost nevoie de intervenţia mai multor echipaje de jandarmi pentru a-i ţine departe pe curioşi şi a le oferi cale liberă salvatorilor.

ÎNFIPT ÎN ZIDUL UNUI IMOBIL Bubuitura puternică i-a scos din case pe oameni. Speriaţi, aceştia au fugit în stradă, crezând că este cutremur. „S-a zguduit pământul sub noi. Ne-am speriat şi nu mai ştiam ce să facem. Am fugit în stradă. Atunci am văzut un autobuz înfipt în zid. Bine că nu ne aflam pe trotuar, că acum nu mai eram...“, a declarat o femeie. De aceeaşi surpriză a avut parte şi proprietarul imobilului în care s-a oprit vehiculul jandarmilor. Mai tare de inimă, acesta nu a stat pe gânduri şi a sărit imediat în ajutorul victimelor care începuseră să se dezmeticească din şocul suferit. „Eram în casă şi am auzit o bubuitură foarte puternică. Cred că a afectat şi structura de rezistenţă a clădirii. Când am ieşit, am văzut mulţi răniţi... I-am ajutat împreună cu mai mulţi vecini. I-am scos din autobuz şi i-am dus la ambulanţe. Din câte ştiu eu, doar două persoane erau rănite mai grav”, a declarat Andrei Peicu, proprietarul imobilului. Şoferul autobuzului a rămas încarcerat, aşa că a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru eliberarea lui. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru a primi îngrijiri medicale.

INCONŞTIENŢĂ Ancheta poliţiştilor de la Rutieră a arătat că vinovat de producerea accidentului este şoferul unui autoturism marca Mitsubishi, înmatriculat în Bulgaria. „Autobuzul aparţine Jandarmeriei şi efectuează curse regulate de transport cadre. Acesta se deplasa în banda doi, dinspre Cernavodă către Constanţa. În aceeaşi direcţie, dar pe prima bandă, circula şi autoturismul Mitsubishi. La un moment dat, fără să se asigure, şoferul acestuia a încercat să efectueze manevra de întoarcere şi a fost lovit de autobuzul Jandarmeriei, care a pătruns pe contrasens şi a acroşat un Renault, iar apoi s-a oprit într-un imobil”, a declarat insp. pp. Cristian Lipan, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Bilanţul accidentului a ajuns la zece victime. Cei nouă jandarmi din autobuz, printre care şi şeful Unităţii Speciale 72 Cernavodă, dar şi şoferul care a provocat accidentul au ajuns pe patul de spital. Cinci dintre militari au fost internaţi în stare gravă, cu multiple traumatisme cranio-cerebrale şi fracturi. Cel care a scăpat ca prin urechile acului, fără nici măcar o zgârietură, este şoferul Renault-ului. El spune că şi-a văzut moartea cu ochii în momentul în care s-a trezit cu autobuzul în faţă. „Veneam din Constanţa şi mă pregăteam să virez la stânga. Am văzut cum o maşină taie calea autobuzului! Într-o fracţiune de secundă autobuzul era pe contrasens, în faţa mea! M-am speriat destul de tare, dar, din fericire, nu am fost rănit”, a declarat Erchean Abdulamit, şoferul Renault-ului. Traficul rutier în zonă a fost îngreunat timp de aproape două ore.

Andra RAFTU & Florin CICAL