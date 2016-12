Noua Lege a zilierilor dă bătăi de cap administrației din Independența

Legea zilierilor. În mare parte, noile prevederi îi vizează pe agenții economici care angajează zilieri. În principiu, nimeni nu s-ar gândi că modificările la această lege ar putea influența și activitatea autorităților locale. Totuși, într-o comună cum e Independența, unde lucrările de gospodărire se fac cu zilieri, modificările acestei legi nu sunt tocmai binevenite. Asta pentru că unul dintre alineatele primului articol spune că instituțiile publice nu pot beneficia de serviciile zilierilor, cu excepția celor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi serele, spațiile verzi și grădinile zoologice.

NECLARITĂȚI Pentru că în Independența nu a fost înființat un serviciu de gospodărire comunală, din motive de ineficiență economică, dar zilierii fac astfel de activități, administrația locală s-a trezit în mijlocul unei neclarități legislative. „Am întrebat la ITM dacă mai putem să angajăm zilieri în cadrul Primăriei pentru lucrările de gospodărire, având în vedere faptul că nu avem un serviciu specializat. Ni s-a spus că, atâta vreme cât ne vom procura noile registre de zilieri, ei n-au nicio problemă. Însă trebuie să cerem unele lămuriri de la Trezorerie și un punct de vedere scris de la Ministerul Finanțelor, legat de modalitatea și suma de plată. Problema este că noi trebuie să continuăm cu igienizarea pășunilor, pentru că vremea din ultimele zile a favorizat creșterea buruienilor și, în ritmul ăsta, oamenii nu vor mai avea cu ce să-și hrănească animalele”, a spus primarul comunei Independența, Cristea Gâscan.

PIEDICI LEGISLATIVE Chiar dacă, din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Primăria mai poate angaja zilieri pentru activitățile de gospodărire a comunei, legea pune în încurcătură administrația din alte puncte de vedere. Asta pentru că, de-a lungul timpului, zilierii nu au făcut numai lucrări de gospodărire. „Anii trecuți am terminat structura de rezistență a liceului din localitate cu ajutorul zilierilor. Tot cu ei am făcut și gardul cimitirului, am pietruit alei, am zugrăvit în clădirile publice”, ne-a explicat primarul. Dacă legea nu-i va mai permite să desfășoare aceste activități, administrația va fi nevoită să lucreze cu firme contractoare sau să angajeze temporar câțiva oameni. Dar, în aceste cazuri, formalitățile sunt destul de greoaie și costurile - mai mari. În plus, autoritățile nu-și vor permite să mai angajeze atâția oameni ca înainte.