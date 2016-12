Noua lege RCA ignoră drepturile a 5 milioane de asigurați (!?!)

10:19:16 / 09 Septembrie 2014

ASF + Asiguratori = Caritas

Domnilor nu sunteti realisti toate firmele de asigurari sunt un nou Caritas in care oricum nu ajungi sa castigi sau in cel mai bun caz sa fi despagubit cu maxim 30% din valoarea cu care ai fost prejudiciat .ASF de unde ar trai daca nu am mai face RCA ? sau din ce si ar da aceste nesimtite salarii? Daca normele ar fi in favoarea celor prejudiciati cine ar mai sustine salariile celor de la ASF. Felicitari ASSAI pentru propunerea facuta si invit pe toti fosti pagubiti si nedespagubiti in urma unor evenimente sa se solidarizeze cu cei de la ASSAI pentru ai sustine si a incerca sa schimbe ceva in aceasta tara de rahat.