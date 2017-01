Noua legislaţie românească în domeniul telecomunicaţiilor, analizată de CE

CE analizează, în prezent, detaliile noii legislaţii adoptate de România în domeniul telecomunicaţiilor şi are contacte strînse cu autorităţile române în speranţa armonizării legislaţiei cu acquis-ul comunitar, a declarat purtătorul de cuvînt al CE pentru Societatea Informaţională, Martin Selmayr. În ceea ce priveşte reorganizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANRC), anunţată vineri de ministrul Sandu, Selmayr a reamintit că schimbarea legislaţiei româneşti în domeniul telecom are loc în contextul lansării unei proceduri de infringement pe care CE a lansat-o în februarie pentru nerespectarea independenţei ANRC. „În ultimele săptămîni au avut loc contacte strînse între CE şi autorităţile române pentru a ne asigura că legislaţia este modificată astfel încît să fie conformă cu dreptul comunitar. Acum, analizăm detaliile legislaţiei adoptate de România. Există contacte strînse cu autorităţile române şi sperăm că, la sfîrşitul acestui proces, legislaţia românească va fi armonizată cu cea comunitară”, a spus Selmayr. Amintim că Guvernul a decis, miercuri, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANC) şi înfiinţarea unei noi instituţii, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care va funcţiona sub control parlamentar, cu o conducere numită de şeful statului. Noua structură, care va fi înfiinţată prin ordonanţă de urgenţă, va prelua funcţia de reglementare în domeniu, precum şi cea de arbitru şi organ de decizie în soluţionarea litigiilor în care sînt implicaţi furnizorii de reţele şi servicii din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale. Agenţia va prelua temporar numărul de posturi şi personalul fostei ANC, iar după aprobarea noii structuri organizatorice, în termen de 90 de zile, va fi organizat un concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desfiinţate, urmează să fie concediate, se arată în proiectul ordonanţei de urgenţă. ANC a fost înfiinţată de Guvern, în toamna lui 2008, prin restructurarea fostei Autorităţi Naţionale de Reglementare şi Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI), după ce Curtea de Apel a suspendat decizia premierului de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, de revocare din funcţie a preşedintelui ANRCTI. Prin înfiinţarea altei instituţii de reglementare, repunerea preşedintelui la conducerea instituţiei a devenit imposibilă din punct de vedere juridic. CE a considerat însă că decizia Guvernului de a demite preşedintele autorităţii naţionale de reglementare şi apoi, după decizia justiţiei de suspendare a ordinului de revocare, de a restructura şi schimba denumirea instituţiei, reprezintă o gravă încălcare a independenţei acestui organism. În consecinţă, Executivul european a decis, la 29 ianuarie, să lanseze procedura de încălcare a tratatului împotriva României, pentru nerespectarea regulilor privind independenţa autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor.