Nouă localităţi din judeţul Giurgiu sunt afectate de inundații

16:26:04 / 12 Decembrie 2014

Com. Calugareni :(

In data de 11.12.2014 , noi locuintorii com. Calugareni nu am fost instiintati de viitura care a avut loc si inca debitul raului Neajlov este in continua crestere. Conducerea primarii nu ne-a instiintat si nu s-au luat masuri de prevernire si rezolvarea probalemei. Drumul comunal Calugareni-Hulubesti este inundat si inpracticabil,cateva gospodarii fiind inundate , locuitorii fiind nevoiti sa isi mute bunurile gospodaresti la rude sau vecini.