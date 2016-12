Nouă marinari români au scăpat de atacul piraţilor somalezi

Piraţii somalezi continuă să fie o problemă, în ciuda culoarelor de siguranţă instituite de navele NATO. Nava Jolly Rosso, sub pavilion italian, a fost atacată, ieri dimineaţă, de două şalupe ale tîlharilor de mare, în largul costelor Kenyei. Atacul a avut loc în jurul orei 2.15 GMT (5.15 ora României), nava fiind atacată la aproximativ 600 de kilometri est de Mombasa. „Piraţii, înarmaţi şi cu trei aruncătoare de grenade, au venit în două bărci şi au deschis focul asupra navei sub pavilion italian, la bordul căreia se află şi nouă navigatori români. După aproximativ două ore în care piraţii au încercat să captureze nava, aceştia s-au retras fără a reuşi să urce la bord. Nava comercială îşi continuă voiajul”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Nava Jolly Rosso, aparţinînd armatorului italian Ignazio Messina & C., are un echipaj de 22 de persoane, format din 13 italieni şi nouă români şi se deplasează pe ruta Djibouti (Djibouti) - Mombasa (Kenya), urmînd să ajungă la destinaţie în această dimineaţă. În ajutorul Jolly Rosso au venit şi nava de război belgiană Louis Marie, precum şi distrugătorul american USS Donald Cook, ambele nave făcînd parte din programul NATO de protejare a vapoarelor comerciale împotriva piraţilor. Acestea au pornit pe urmele piraţilor reuşind să captureze şalupele acestora şi să-i aresteze pe doi dintre ei. Din nefericire, restul piraţilor au reuşit să fugă.

Culoarele de siguranţă, inutile

Tot în cursul zilei de ieri, piraţii somalezi au mai atacat o navă. Cargoboat-ul panamez MV Al Khaliq, cu un echipaj format din 26 de membrii (24 de indieni şi doi birmani) a fost capturat, ieri, de piraţi în Oceanul Indian în largul coastelor Somaliei. Cea mai apropiată navă NATO de zona unde a avut loc incidentul se afla, potrivit purtătorului de cuvînt al NATO, la o distanţă de opt ore şi nu a putut interveni în timp util. Reamintim că, în urmă cu trei zile, piraţii somalezi au capturat nava De Xin Hai, sub pavilion chinez, în largul coastelor somaleze. Nava şi echipajul au fost duse în portul Hobyo (Somalia), armatorul neprimind însă nicio cerere de răscumpărare. Potrivit liderului SLN, de la începutul anului, piraţii au atacat 54 de nave, dintre care au capturat 15. Pe patru dintre acestea se aflau şi navigatori români. „Au fost capturaţi aproximativ 22 de marinari români, în prezent fiind toţi eliberaţi. De asemenea, au fost arestaţi şi 20 de piraţi”, a precizat Adrian Mihălcioiu. El a adăugat că singurele modalităţi prin care atacurile piraţilor pot fi oprite sînt fie declanşarea unei operaţiuni pe uscat, fie impunerea unui embargou Somaliei. „Dacă vrem să îi oprim trebuie să mergem după ei, pe uscat şi să-i prindem. Sau să impunem Somaliei un embargou în ceea ce priveşte navele care părăsesc coastele. Să poată ieşi în larg numai cu autorizaţii speciale, iar pe coastele ţării să fie amplasate nave NATO care să verifice toate ambarcaţiunile”, a explicat liderul SLN. El a adăugat că navele NATO care patrulează zona şi culoarele de siguranţă instituite nu ajută foarte mult vapoarele comerciale care tranzitează zona. Navele NATO sînt, de multe ori, la distanţe prea mari de zona în care are loc atacul şi nu pot interveni în timp util. În plus, sînt cazuri în care navele comerciale nu pot folosi culoarele de siguranţă pentru că acest lucru ar însemna să ocolească foarte mult. „De altfel, au fost cazuri cînd piraţii au capturat navele chiar de sub nasul fregatelor NATO care le însoţeau. S-au apropiat rapid de nava ţintă cu şalupele, s-au urcat la bord, au pus stăpînire pe navă, iar fregatele NATO care le însoţeau nu au putut face nimic de frică ca focurile pe care le trag să nu rănească echipajul navei capturate”, a mai declarat Adrian Mihălcioiu.