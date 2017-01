Noua Miss World e din Spania

Miss Spania, Mireia Lalaguna, a fost încoronată, sâmbătă, Miss World, cu prilejul celei de-a 65-a ediții a acestui concurs de frumusețe, la Sanya, în China, relatează EFE, care amintește că nicio reprezentantă a Spaniei nu a mai câștigat acest titlu până acum. Tânăra în vârstă de 22 de ani din Barcelona, studentă la Farmacie, s-a impus în fața reprezentantelor Rusiei (Sofia Nikitciuk) și Indoneziei (Maria Harfanti), care au ocupat locurile al doilea și al treilea. Mireia Lalaguna a declarat pentru EFE că juriul a știut să găsească cine este ea cu adevărat, ”pentru că membrii săi căutau o frumusețe interioară, nu numai exterioară”. Miss World a dedicat această victorie bunicilor săi, care nu s-au putut deplasa în China, unde tânăra a fost însoțită de părinții săi.

Miss Mundo are în față 12 luni de muncă în cursul cărora va călători prin diverse părți ale lumii, pentru a participa la acțiuni de caritate. ”Sper să am un an strălucit”, a spus Mireia Lalaguna, referindu-se la această nouă responsabilitate. Mireia Lalaguna a fost aleasă și cel mai bun top-model al concursului, iar concurenta din Indonezia a fost premiată pentru acțiuni umanitare. Este pentru prima dată când o reprezentantă a Spaniei câștigă concursul Miss World. În 1974, Amparo Muńoz, tot din Spania, a câștigat titlul de Miss Univers.