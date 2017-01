Noua piaţă Ovidiu, gata de mâine

11:45:33 / 08 Aprilie 2014

Sinistra

Pt.gainarii@7+8.E gata de maine?Ce e gata bai taranilor?Va place ce-i in piata Ovidiu?Ori sunteti orbi, ori idioti! Ce-i cu darapanatura aia in fata moscheei mari,dar fostul sediu al bancii nationale(vandalizat) plus mizeria aia de beton alaturata dar ruina aia vis-a- vis de fostul"Pelican"? Probabil ca voi stati la CET!Nu va doresc decat s-o traversati pe la mijlocul lui iulie!