Noua piesă a lui David Bowie nu poate ajunge în topurile britanice

Noul single lansat de David Bowie după o pauză de zece ani, ”Where Are We Now?”, a fost interzis în topurile britanice, întrucât piesa este nu doar disponibilă spre cumpărare, ci şi oferită fanilor care vor să cumpere noul album al starului britanic în regim de pre-comandă. Artistul britanic a lansat single-ul „Where Are We Now?”, marţi, în ziua în care a împlinit vârsta de 66 de ani, iar acest cântec a ajuns imediat pe primul loc în topul descărcărilor de pe iTunes. Piesa este comercializată online, dar ea este în acelaşi timp oferită fanilor care au lansat pre-comenzi ale noului album ce va fi lansat de David Bowie, iar acesta este motivul pentru care reprezentanţii de la The Official Charts Company au spus că acest single nu poate fi inclus în topul muzical oficial din Marea Britanie.

Deşi noul album al starului britanic, „The Next Day”, va fi lansat în luna martie, el a ajuns deja pe primul loc în topul vânzărilor pe iTunes graţie comenzilor lansate în avans de admiratorii cântăreţului. David Bowie nu a mai susţinut un concert din anul 2006 şi de atunci a fost văzut destul de rar în public. Cel mai recent material discografic al său, „Reality”, a fost lansat în anul 2003. Într-un sondaj realizat în 2002, de BBC, David Bowie s-a clasat pe poziţia a 29-a în clasamentul celor mai mari 100 de artişti britanici din lume. În 2004, revista „Rolling Stone” l-a clasat pe David Bowie pe locul al 39-lea în topul celor mai buni 100 de artişti rock din toate timpurile.