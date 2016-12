Nouă prelevare de organe la Spitalul de Urgență Constanța

Un pacient de 61 de ani, din Tulcea, care în urmă cu o săptămână suferise un accident vascular cerebral și care a intrat în moarte cerebrală, a salvat viața a trei persoane. Familia sa a decis că medicii îi pot preleva organele, având în vedere că starea sa era extrem de gravă, procesul fiind ireversibil. Astfel, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, o echipă de specialiști din București a venit la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, unde era internat bărbatul, pentru a trece la prelevarea de organe. Trei pacienți care aveau nevoie urgentă de ficat și rinichi au supuși intervenției de transplant, la Institutul Clinic Fundeni. Dr. Radu Zamfir, prezent la Constanța, la SCJU, a declarat că prelevarea s-a desfășurat pe parcursul a trei ore și nu au fost probleme.

La Constanța, prima prelevare de organe de anul acesta a avut loc la finele lunii februarie. Trei români au primit o nouă șansă la viață, după ce familia unei constănțence aflate în moarte cerebrală a decis ca aceasta să salveze alte vieți. După două zile în care medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța au încercat să îi salveze viața femeii de 46 de ani care a ajuns la spital în comă, supunând-o pe aceasta la nenumărate teste, doctorii au declarat-o pe pacientă în moarte cerebrală. I-au fost prelevați ficatul și rinichii. La nivel național, programul de prelevare a fost extins, în prezent existând 54 de spitale care au centre. La Constanța, în 2013, primul an în care județul a devenit centru de prelevare, au avut loc două astfel de operaţiuni, din totalul de 10 morți cerebrale declarate de medici. În 2014, din nouă pacienți diagnosticați cu moarte cerebrală, au fost făcute trei prelevări, iar în acest an, cazul de luni este prima donare de organe ce are loc la Constanța. La nivel național, numărul de prelevări a crescut de la un an la altul, spun medicii constănțeni.