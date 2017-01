Noua rețea de distribuție livrează mai degrabă probleme decât apă

Trăim în secolul XXI, iar proiectele de modernizare a rețelelor centralizate de apă din sate și comune înaintează cu viteza melcului. În mod inevitabil, pe timp de vară, acest fenomen are efecte devastatoare asupra culturilor localnicilor, întrucât apa este frecvent oprită, pentru efectuarea lucrărilor. În aceeași situație se regăsește și comuna Gârliciu, unde 667 de familii cu greu își pot uda culturile.

CULTURI DISTRUSE Un localnic din comună a declarat că, în urmă cu un an, instalația de apă din sat a fost schimbată, și, în mod paradoxal, nu poate beneficia de apă, întrucât este oprită foarte des. „De două zile nu mai avem apă și plantele au început să se usuce, pentru că nu sunt udate corespunzător. Problema este mai veche. Anul trecut a fost schimbată rețeaua de apă și tot degeaba. Apa se oprește la fel de des ca înainte de modernizări. Nu știm ce să facem. Ne-am plâns și la Primărie, însă nu am obținut un răspuns concret. A venit vara și avem neapărată nevoie de apă, pentru că nu a mai plouat de multă vreme. În plus, suntem nevoiți să cărăm apă cu găleata, de la cișmea, dar nu este de ajuns. Noi trebuie să avem apă curentă la orice oră din zi și din noapte, pentru că plătim această utilitate. Nu mai vorbim că ni s-a promis că vor fi montate și apometre, dar eu, unul, nu am beneficiat de așa ceva. Vă asigur că nu sunt singurul în această situație”, a declarat localnicul. Pe de altă parte, autoritățile locale au declarat că apa a fost întreruptă două zile la rând, din cauza unei defecțiuni la rețea, și că vor mai fi astfel de întreruperi, deoarece lucrarea de modernizare nu a fost finalizată. „Problema nu este de ieri, de azi. Proiectul de modernizare a rețelei de apă a fost demarat în urmă cu cinci ani, cu fonduri de la Guvern, însă măsurile absurde de austeritate de la acea vreme ne-au blocat finanțarea. Abia anul trecut am primit bani și am reușit să montăm noile țevi, dar încă mai avem de lucru. Am dat drumul la apă, dar, din nefericire, țeava principală a cedat. O echipă de muncitori de la firma din Călărași, care se ocupă de aceste lucrări, a venit să remedieze problema și a oprit apa pentru două zile. Cert este că va mai fi oprită când o să se monteze o pompă nouă în cel de-al treilea puț forat. Este o situație dificilă, mai ales în sezonul estival, însă trebuie să lucrăm în continuare. Nu avem de ales. Cât despre apometre, nu sunt montate în întreaga localitate. În momentul de față, doar 70% dintre locuințe au fost dotate cu apometre, însă sunt în continuare inactive. Toată lumea plătește consumul la paușal. Până în toamnă, toate gospodăriile vor avea contoare de apă, abia atunci vor putea fi folosite și sperăm ca până în octombrie să facem recepția finală a rețelei de apă”, a spus viceprimarul Arghir Oprea. Așadar, până la finalizarea lucrărilor, oamenii din Gârliciu nu pot decât să spere că ploaia va veni și pe strada lor, mai des, pentru a-și salva culturile.