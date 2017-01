Noua şcoală va începe să funcţioneze din 2013

Unităţile de învăţământ din comuna Tortoman au intrat într-un program de igienizare şi pregătire pentru noul an şcolar. „Lucrările de igienizare vor fi realizate doar pentru ca elevii să-şi poată desfăşura cursurile până la sfârşitul acestui an, când vom inaugura noua şcoală construită cu bani de la Banca Mondială. În prezent se lucrează la noua clădire a şcolii, dar până la începerea anului şcolar nu se vor finaliza lucrările. De altfel, constructorul are termen de finalizare a lucrării sfârşitul anului 2012. Odată finalizată noua şcoală, elevii vor avea posibilitatea să studieze în condiţii mult mai bune decât în prezent. Oricum noi ne străduim să le oferim şi acum condiţii cât mai bune”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic. (R.N.)