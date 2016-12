Nouă şedinţă de Consiliu Local cu scântei

FILIMON, NOUL VICEPRIMAR Aleşii locali din Mangalia nu şi-au pierdut vechile obiceiuri. Aşa cum ne-au obişnuit, fiecare şedinţă de Consiliu Local e un prilej pentru un nou scandal. La şedinţa extraordinară de ieri, o parte dintre consilierii locali au preferat să părăsească sala de consiliu, nemulţumiţi de proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Printre proiecte s-au numărat desemnarea unui nou viceprimar al municipiului, Constantin Filimon, după ce liberalul Andrei Sorin şi-a dat demisia din funcţie, şi modificarea preţului local al gigacaloriei. Cele mai multe nemulţumiri ale consilierilor le-au provocat stabilirea unui nou preţ la energie termică şi nu numirea unui nou viceprimar, cum ar fi fost de aşteptat. În debutul şedinţei, democrat liberalul Paul Foleanu şi liberalii Sorin Andrei şi Lucian Vişa au părăsit CL, pe motiv că nu sunt de acord cu noul preţ al gigacaloriei suportat de populaţie. Primarul Mangaliei Claudiu Tusac a explicat că administraţia locală era obligată să practice un preţ mai mare al gigacaloriei, pentru că trebuia să se conformeze unei decizii a instanţei, primăria fiind în litigiu cu societatea care se ocupa de furnizarea energiei termice. „Acest guvern incapabil a tăiat subvenţia la gigacalorie. Ca toate oraşele din ţară, am fost nevoiţi să mărim preţul la energia termică. Din ianuarie am primit înştiinţarea, dar am tras cât am putut şi ne-am judecat ca să amânăm mărirea preţului. Însă nu puteam aştepta mai mult, pentru că riscam să avem probleme cu DNA-ul. O să găsim soluţii pentru ca populaţia să nu fie afectată iar, la iarnă, facturile să nu aibă valori mai mari ca anul trecut”, a declarat primarul municipiului. Când s-a dezbătut al doilea punct pe ordinea de zi, care viza încetarea mandatului fostului viceprimar, au părăsit sala alţi doi consilieri: Ion Mincă şi Vasile Olan, ambii conservatori, fiind nemulţumiţi de decizia consilierilor de a-l propune în funcţia de vice pe Constantin Filimon. Reacţia conservatorului a fost neaşteptată, în condiţiile în care Mincă însuşi a fost viceprimar o perioadă de timp. Primarul spune că nici liberalii nu şi-au manifestat dorinţa de a fi alături de el în fruntea oraşului, după ce Sorin Andrei a demisionat din funcţia pe care o deţinea, deşi ar fi fost îndreptăţiţi să desemneze o persoană pentru acest post.

JUMĂTATE DINTRE PROIECTE, RETRASE Din cauza absenţei a cinci consilieri locali, aproximativ jumătate dintre proiectele de hotărâre nu au putut fi aprobate pentru că era nevoie de un cvorum calificat format din două treimi din voturile aleşilor. Printre acestea s-au numărat proiecte care vizau dreptul de administrare, concesiune, vânzare sau cumpărare asupra unor terenuri, deţinute de agenţi economici sau locuitori din Mangalia. „Sunt proiecte de hotărâre care trebuie aprobate imediat, pentru că sunt decizii judecătoreşti, însă din cauza consilierilor absenţi nu putem pune în practică ce ne obligă instanţa. Mai mult, sunt oameni care aşteaptă ca noi să ne facem treaba, însă din cauza a cinci consilieri care preferă să nu vină la serviciu, locuitorii municipiului sunt nevoiţi să aştepte mult şi bine”, a mai declarat Tusac.