Noul acord cu FMI s-a transformat din „preventiv” în „împrumut”

Guvernul şi Banca Naţională a României (BNR) au cerut Fondului Monetar Internaţional (FMI) ca actualul acord de finanţare să fie tot de tip stand-by, marea diferenţă fiind doar că autorităţile „au intenţia” de a nu mai apela efectiv la fonduri. Cu alte cuvinte, tot datornici suntem, după doi ani în care autorităţile au tăiat salarii şi au majorat taxe, forţându-ne să trecem la dietă. Nici măcar acum, după toate anunţurile optimiste, România nu îşi permite un acord de tip preventiv cu FMI. Dacă stăm să ne gândim că abia o ţară ca Polonia îşi permită o linie flexibilă de creditare cu Fondul (iar Polonia este mult, mult peste noi), înţelegem că, deşi poate am ieşit din recesiune, mai trebuie să treacă o grămadă de timp până ieşim şi din criză.

Formula folosită de Guvern în scrisoarea de intenţie lasă loc pentru accesarea imediată a miliardelor puse la dispoziţie şi nu se pune deloc problema ca România să poată trage banii doar în situaţii de „urgenţă”, după cum au tot explicat până acum cei de la Finanţe şi de la banca centrală. Şi totuşi, unii insistă că lucrurile merg în direcţia bună. Spre exemplu, reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, spune că „românul care are un loc de muncă, are educaţie, înţelege fenomenul şi ştie că trebuie să fie prudent şi va avea o percepţie psihologică de mai bine, în cursul acestui an”. „Odată cu revenirea pe creştere economică, crearea de noi locuri de muncă şi reluarea creditării, care vor conduce la creşterea consumului intern, lucrurile se vor simţi mai bine”, a mai spus Tănăsescu. Avem şi noi o întrebare: în ce ţară trebuie să fim ca să simţim această stare de bine? Probabil în SUA, acolo unde stă Tănăsescu în cea mai mare parte a timpului. Reprezentantul României la FMI spune totuşi că „echilibrul de la care se poate relansa procesul de creştere economică este fragil” şi că „autorităţile trebuie să dea dovadă de multă chibzuinţă, moderaţie şi prudenţă”. Ceva mai realist este consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. El admite că, deşi ieşirea din recesiune poate fi anunţată ca ora exactă, finalul crizei este imposibil de prezis. „Întrebarea despre când va resimţi populaţia o îmbunătăţire a nivelului de trai am auzit-o şi în anul 2000. Eram consilier la Guvern şi abia ieşisem dintr-o perioadă de trei ani de recesiune. Am spus atunci că vor trece 2 - 3 ani, dacă se va confirma ieşirea din recesiune şi va continua creşterea economică. Nu trebuie să vindem iluzii oamenilor”, a declarat Vasilescu.