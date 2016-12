Noul album al cîntăreţei Norah Jones va fi lansat în noiembrie

Cîntăreaţa americană urmează să îşi lanseze cel de-al patrulea material discografic, în luna noiembrie, potrivit reprezentanţilor casei de discuri Blue Note Records. Producătorul muzical Jacquire King, cunoscut pentru colaborările cu trupele Kings of Leon şi Modest Mouse, va produce acest album al cîntăreţei Norah Jones, al cărui titlu nu a fost deocamdată stabilit, dar despre care se ştie deja că va cuprinde piese semnate de Ryan Adams, Will Sheff de la Okkervil River şi Jesse Harris, un vechi colaborator al artistei, autorul hitului ei de debut, ”Don\'t Know Why”. ”La început, am luat legătura cu Jacquire, pentru că el a orchestrat unul dintre albumele mele favorite, «Mule Variations», de Tom Waits”, a explicat Norah Jones.

Surse din industria muzicală spun că pe acest album, Norah Jones se îndepărtează de stilul pop-jazz care a consacrat-o şi că noile cîntece prezintă mai multe pasaje pentru chitară decît pentru pian. Aceste schimbări sugerează faptul că noul album ar putea fi în acelaşi registru cu albumul trupei The Little Willies din 2006, din care Norah Jones a făcut parte, care prezintă coveruri ale unor piese de Hank Williams, Willie Nelson şi Fred Rose. Norah Jones a decis să lucreze nu doar cu un producător nou, dar a făcut nişte schimbări şi în ceea ce priveşte componenţa trupei sale. Printre muzicienii care înregistrează noul album se află toboşariiJoey Waronker, cunoscut pentru colaborările cu Beck şi R.E.M. şi James Gadson, care cîntă cu Bill Withers, clăparul James Poyser, care a colaborat cu Erykah Badu şi Al Green şi chitariştii Marc Ribot, care a cîntat împreună cu Tom Waits şi Elvis Costello şi Smokey Hormel, cunoscut pentru colaborările cu Johnny Cash şi Joe Strummer.

Precedentul album al cîntăreţei americane, ”Not Too Late”, a fost lansat în 2007 şi s-a vîndut în peste 1,58 de milioane de copii. Considerată cea mai de succes cîntăreaţă de jazz a anilor 2000, Norah Jones a cîştigat şapte premii Grammy şi a vîndut peste 36 de milioane de discuri pe plan mondial.