Noul album al lui Amy Winehouse, inspirat din “Vrăjitorul din Oz”

Cîntăreaţa britanică Amy Winehouse se inspiră pentru noul său material discografic din filmul “Vrăjitorul din Oz”, cu Judy Garland în rolul principal, produs în anul 1939. Artista, care s-a confruntat cu numeroase probleme personale în ultimul timp, lucrează la albumul care urmează materialului discografic “Back to Black”, pentru care Amy Winehouse a cîştigat, la începutul acestui an, cinci premii Grammy. Noul album al lui Amy va include coveruri ale melodiilor originale din filmul inclus printre operele clasice ale cinematografiei. Printre cele mai cunoscute cîntece din acest musical se numără “Over the Rainbow”, compus de Harold Arlen. Din cauza problemelor cu drogurile din ultima perioadă, înregistrările la cel de-al treilea album au fost amînate.

“Back to Black”, lansat în 2006, a fost inspirat din muzica soul a anilor \'60, iar melodia “Tears Dry on Their Own” reprezintă un cover al piesei din 1967, “Ain\'t No Mountain High Enough”. “Frank”, primul album al artistei, care conţine hitul “Rehab”, i-a adus acesteia premiul Mojo pentru cea mai bună melodie a anului şi trei nominalizări la MTV Video Music Awards 2007. Amy Winehouse trebuia să realizeze, împreună cu Mark Ronson, coloana sonoră a viitoarei părţi a francizei James Bond, însă problemele de sănătate cu care s-a confruntat nu i-au permis acest lucru. Directorii au hotărît ca Alicia Keys şi Jack White, solistul trupei The White Stripes, să se ocupe de coloana sonoră a filmului.

În ultimul an, Amy Winehouse a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa.