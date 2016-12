Noul album Guess Who, în septembrie

Guess Who, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi de hip-hop din România, aflat într-o perioadă favorabilă a carierei sale, va lansa, pe 20 septembrie, un nou material discografic. Albumul va purta numele ultimului single al artistului, „Tot mai sus”, realizat în colaborare cu Marius Moga şi frecvent promovat pe majoritatea posturilor de radio şi de televiziune autohtone. După o vară marcată de apariţii în numeroase concerte, atât pe litoral, cât şi în restul ţării, cântăreţul a făcut publică data de când fanii pot intra în posesia ultimului material care îi poartă semnătura.

Câştigător în cadrul Romanian Music Awards 2010, la secţiunea Best Hip-Hop, Guess Who se află, şi la ediţia de anul acesta, în centrul atenţiei, fiind cotat cu mari şanse să reediteze performanţa anterioară şi chiar să o depăşească, lupta pentru distincţia Best Male dându-se între artist şi Smiley, CRBL, Connect-R şi Alex Velea. Cântăreţul este nominalizat cu piesa „Manifest”, care, imediat după apariţie, s-a bucurat de aprecierea fanilor şi a criticii de specialitate deopotrivă.

Deşi Guess Who s-a lansat în 2001, primul său album, „Probe Audio”, a apărut abia în 2009, după o lungă perioadă în care artistul s-a făcut cunoscut datorită numeroaselor colaborări muzicale, printre care şi cea din 2006, la piesa şi videoclipul „Noapte bună, Bucureşti”, realizate împreună cu Ombladon.