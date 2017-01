Noul album The Killers se va numi “Day And Age”

Brandon Flowers, vocalul trupei americane, a dezvăluit, în exclusivitate pentru revista britanică “New Musical Express”, noul album al formaţiei, intitulat “Day And Age” şi va fi lansat în luna noiembrie. Formaţia The Killers a prezentat, în premieră, piese care vor fi incluse pe noul material discografic, în cadrul unui show pe care l-a susţinut în New York, la sfîrşitul lunii trecute. Trupa a mai interpretat unul dintre noile cîntece, “Spaceman”, şi în cadrul Festivalului de la Leeds, din Marea Britanie. Brandon Flowes a mai spus că printre piesele care vor fi incluse pe noul album se numără şi titlurile “Goodnight Travel Well”, “Joyride”, “Neon Tiger”, “I Can\'t Stay” şi “Losing Touch”, despre cel din urmă el declarînd că se numără printre preferatele sale. Albumul “Day And Age” va apărea la casa de discuri Island/Universal Music şi reprezintă cel de-al treilea LP al trupei după “Hot Fuss” din 2004 şi “Sam\'s Town” din 2006. De asemenea, în 2007 a fost lansată compilaţia “Sawdust”, care a cuprins B-side-uri, rarităţi, dar şi materiale noi.

Truoa The Killers este o trupă americană originară din Las Vegas, Nevada, a cărei muzică combină stiluri ale anilor \'80 şi \'90. Trupa a fost înfiinţată în 2002 şi este formată din Brandon Flowers (voce, keyboards), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bass, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie). Primele două albume ale formaţiei s-au vîndut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume.