Noul Audi A6 allroad quattro, lansat la Constanţa

Noul Audi A6 allroad quattro, caracterizat prin eleganţă, putere şi sport, a fost lansat, ieri, oficial şi la Constanţa, în prezenţa directorului general Cardinal Motors, George Gabriel Bălan, a directorului executiv Cardinal Motors Constanţa, Bogdan Munteanu şi a vedetei de televiziune, Andreei Raicu. Designul exterior al noului Audi A6 allroad quattro este foarte apropiat de stilul introdus de Audi A6 Avant, exprimînd acelaşi limbaj. Automobilul, care are un preţ de pornire de 44.000 euro (CIP), continuă evoluţia designului specific mărcii, imaginea distinctă fiind creată de stilul dinamic, de finisajul suprafeţelor şi de liniile fluide. “Pînă acum am vîndut patru Audi A6 allroad quattro, dar ne-am propus, ca pînă la sfîrşitul anului, să vindem 20 de autoturisme. Faptul că acest model are acelaşi preţ cu Audi Q7 poate spune foarte multe lucruri despre el. Deşi este o maşină de dimensiuni mari, are un spaţiu vitral mic, tocmai pentru a păstra forma de coupe“, a declarat George Gabriel Bălan. Audi A6 allroad quattro este disponibil în patru tipuri de motorizare: 3.2 FSI (255 CP), 4.2 FSI, care a fost introdusă pentru prima dată pe seria de modele A6 fiind mult mai puternic (350 CP), 2.7 TDI (180 CP) şi 3.0 TDI (233 CP). Pentru a face faţă motoarelor mari, toate versiunile noului model sînt echipate cu un sistem de frînare foarte puternic, chiar şi versiunile de bază fiind echipate cu frîne de 16 inch. Tracţiunea integrală de tip quattro este folosită pentru toate modelele gamei A6 allroad quattro şi are o influenţă decisivă asupra caracteristicilor sale la drum. Modelul oferă conducătorului auto şi celor patru pasageri un habitaclu generos. La fel ca orice Audi, şi noul A6 allroad quattro poate fi personalizat prin intermediul a numeroase opţiuni speciale.

Toţi clienţii care sînt interesaţi să testeze noul model sînt aşteptaţi pentru un drive test, în perioada 27 iulie - 6 august, la showroom-ul deschis la Cardinal Motors. “Am înlocuit cocktailul de seară cu un program de zece zile dedicat clienţilor noştri. Ne-am gîndit că probabil foarte mulţi dintre aceştia sînt în concedii şi nu pot veni astăzi aici aşa că am prelungit perioada de testare a maşinii“, a adăugat George Gabriel Bălan.