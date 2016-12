Noul Batman „decolează” din... România

Cea mai nouă peliculă din seria \"Batman\" - \"The Dark Knight Rises\", va fi filmată în Bucureşti, în primăvara acestui an. „A fost o întâlnire la Primăria Capitalei, pe teme tehnice, la care eu am ajuns aproape de sfârşit. Ştiu doar că regizorul Christopher Nolan a lăsat o listă cu locuri din Capitală unde doreşte să filmeze pentru un viitor proiect, care va fi analizată de conducerea municipalităţii\", a declarat, joi, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu.

Pentru că aspectul Bucureştiului oferă, şi în realitate, senzaţii tari, Centrul Istoric şi strada Edgar Quinet sunt în atenţia producătorilor peliculei. Din lista acestora nu lipseşte nici arogantul Palat al Parlamentului, câţiva membri ai echipei de filmare vizitând deja câteva săli ale clădirii. În rolurile principale ale filmului sunt distribuiţi Christian Bale (Batman) şi Anne Hathaway (Catwoman). Potrivit unor surse de la Hollywood, în noul \"Batman\", regizorul Christopher Nolan doreşte să le ofere personajelor sale mai multă profunzime şi o tentă întunecată cu accente de thriller psihologic. În acest scop, cineastul a vizitat, la sfârşitul lunii decembrie, şi Salina Turda, unde ar putea să filmeze o serie din cadrele peliculei.