Noul Chivu vine tot de la Inter Milano

După Adrian Mutu, Denis Alibec, Cristian Chivu şi Cristian Daminuţă, un alt român îmbracă în acest moment tricoul multiplei campioane a Italiei, Internazionale Milano. În vârstă de 16 ani, împliniţi pe 1 iulie, Mihai Alex Manolache se anunţă un fotbalist de mare viitor. Clubul patronat de Massimo Moratti l-a achiziţionat de la Liventina Gorghense (un satelit din liga a şaptea italiană a lui AC Milan), când românul avea doar 14 ani, iar Alex nu a înşelat aşteptările, devenind unul dintre componenţii de bază a echipei de juniori pregătită de Sergio Zanetti, fratele mult mai celebrului Javier Zanetti.

„Sunt născut în Italia. Este o ocazie mare pentru mine să joc la un astfel de club şi trebuie să dau tot ce pot. Încerc să calc pe urmele lui Chivu, dar este greu, pentru că este un jucător mare. Chivu este jucătorul meu preferat de la Inter. Îmi doresc să progresez şi să ajung la un moment dat să câştig Liga Campionilor şi campionatul Italiei“, este visul tânărului jucător român. Alex Manolache evoluează pe postul de fundaş stânga, iar în scurt timp ar putea debuta şi în tricoul României, pentru naţionala de juniori. „Mi s-a propus să joc pentru naţionala României şi cred că la sfârşitul anului voi debuta la naţională. Este foarte greu la Inter, dar încer să mă impun. Am fost şi la AC Milan, am avut oferte şi de la Juventus, Fiorentina, dar am vrut să joc la Inter. Urmăresc fotbalul românesc şi îmi place de Steaua“, mărturiseşte tânărul jucător.