Noul clip Blaxy Girls, pe internet

Videoclipul piesei „Save the World”, aparţinând constănţencelor din trupa Blaxy Girls, a fost lansat de casa de discuri Roton pe internet. Acesta poate fi găsit pe youtube, însă a fost vizionat, în avanpremieră, pe 27 noiembrie, în timpul unui concert susţinut în clubul Phoenix din Constanţa. Deşi pe youtube a fost lansat încă de acum o lună, nu putea fi vizionat decât din afara ţării. Filmările s-au desfăşurat la începutul lunii noiembrie, în Bucureşti, în regia lui Florin Botea, cel cu care fetele au colaborat la realizarea clipurilor „If You Feel My Love”, „Dear Mama”, „Nu suporţi (E vina mea)”.

Cu melodia „Save The World”, trupa Blaxy Girls va participa la concursul Eurovision 2010. Piesa a fost compusă de Costi Ioniţă, pe versurile Rucsandrei Iliescu. Ideea pe care single-ul doreşte să o exprime este aceea că viaţa de pe planetă este în pericol şi singurii care pot combate acest lucru sunt tot oamenii.