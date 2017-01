Noul Cod Fiscal a intrat în vigoare

Controversatul Cod Fiscal a intrat în vigoare de la 1 ianuarie! Românii vor plăti taxe noi şi impozite mai mari. O noutate sînt impozitele pe lux, care vizează casele şi maşinile scumpe. Au crescut impozitele pentru imobilele mai mari de 150 de metri pătraţi. Rămîn neschimbate însă cota unică de impozitare, de 16%, şi taxa pe valoare adăugată, de 19%. Potrivit noului Cod Fiscal, atunci cînd vom vinde o casă sau un teren, va trebui să plătim un impozit de 3% din valoarea proprietăţii. Iniţial, Ministerul Finanţele propunea un impozit de 16% din valoarea tranzacţiei. Pentru proprietarii de maşini, 2007 vine cu un nou bir: taxa pentru prima înmatriculare, menită să descurajeze importurile de autoturisme la mîna a doua. Pentru maşinile non-euro, noua taxă va putea ajunge pînă la 7.500 de euro, iar pentru o maşină euro 3, taxa depăşeşte 5000 de euro.

Din acest an, vom plăti impozit dublu pentru autoturismele cu motoare sub 1.600 de centimetri cubi, iar pentru maşinile cu motoare foarte puternice, de peste 3.000 de centimetri cubi, impozitul va fi de minimum 670 de lei. Şi cei care au bărci cu motor, şalupe sau yachturi vor plăti taxe de pînă la trei ori mai mari. Parlamentul a mai decis ca microîntreprinderile să fie taxate cu un impozit de 2% din cifra de afaceri în 2007, acesta urmînd să crească, progresiv, pînă la 3 procente, în 2009. Finanţele doreau un impozit de 16% aplicat profitului microfirmelor. Cîştigurile la bursă se vor impozita diferenţiat, deşi Ministerul Finanţelor a propus un impozit unic de 16%. Astfel, se va percepe impozit de 1% pentru acţiunile vîndute după un an de la cumpărare. În schimb, titlurile vîndute mai devreme de 12 luni de la achiziţionare vor fi impozitate cu 16%. Asigurările voluntare private de sănătate vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit. Tot de la 1 ianuarie 2007, impozitele vor trebui plătite trimestrial. Din păcate, anul integrării nu va aduce suprize în privinţa lefurilor românilor. Comisia Naţională de Prognoză estimează că, în 2007 salariile vor creşte cu cel mult 13 procente faţă de 2006. Astfel, salariul minim pe economie va creşte, însă, în 2007 cu 60 de lei, de la 330 la 390 de lei. În schimb, salariul mediu net va creşte, în 2007, cu 10,4% şi va ajunge la 900 de lei. Veşti bune şi pentru persoanele care îşi vând acţiunile deţinute mai mult de 1 an la societăţi. Ele vor plăti în continuare un impozit de 1% pe c]ştigul din această tranzacţie, iar cei care deţin acţiunile mai puţin de 1 an vor plăti 16%. Specialiştii au făcut predicţii şi pentru cursul valutar în anul 2007. Comisia Naţională de Prognoză prevede pentru un curs mediu de 3,53 de lei pentru un euro. Anul 2007 reprezintă şi ultima strigare pentru privatizarea societăţilor pe care AVAS le deţinea în portofoliu înainte de a primi societăţi din subordinea ministerului.