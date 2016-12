Noul Cod Fiscal, „capra“ care trebuie să moară

07:16:53 / 19 Iulie 2015

alt giguta contra

Ce inseamna sa fii un nemernic, un ins care este ales de popor ca sa-i vrea binele si acest papagal se impotriveste cu incapatanare unor masuri care ne-ar mai fi usurat viata , poate cea mai dura din U.E. Bai Ponta , emite o Ordonanta de Urgenta si lasa-l pe Malai-Mare in lumea lui, de prostanac. Papagalul asta e trecator in functia asta , asa cum a fost si interlopul basit, tot un Gica Contra. Astia nu urmaresc decat sa se imbogateasca in mandatele lor, pe popor se pisa, il doare pe Fritz si pe basit ca li se taie salariile sau ca platesc facturi mai mici prin reducerea tva.