Noul Cod Fiscal jupoaie de vii evazioniștii

BENEFICII PENTRU FIRME Noul Cod Fiscal va introduce sistemul de taxare inversă în cazul clădirilor și terenurilor care sunt supuse regimului de TVA și va elimina dubla impozitare în cazul stimulentelor acordate de companii angajaților sub formă de asigurări de pensie sau de sănătate, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor Publice, Ioana Petrescu. „La clădiri și terenuri, nu este vorba de o taxă în plus sau de un bir nou. Vorbim despre TVA, care se aplica și până acum, dar care se va lua prin taxare inversă. Este un sistem simplificat, ce diminuează și evaziunea. Am luat o legislație europeană opțională și am aplicat-o și la clădiri“, a punctat Petrescu. O altă modificare a Codului Fiscal care, potrivit ministrului Finanțelor, se discută în prezent cu mediul de afaceri și sindicatele este eliminarea dublei impozitări în cazul stimulentelor acordate angajaților sub formă de asigurări de pensie și sănătate: „În trecut, angajatul și angajatorul se puteau înțelege ca primul să aibă beneficii de pensii și sănătate. Dacă ajutorul era sub 650 euro, existau niște deductibilități. Dacă era peste 650 euro, erau impozitate la angajat și nedeductibile la angajator. Acum vom elimina dubla impozitare pentru pragul de 650 euro. Altfel spus, dacă sunteți un patron care vrea să ofere beneficii angajatului, cele peste 650 euro sunt deductibile, fiind impozitate doar la angajat“.

PENALITĂȚI MAI MARI PENTRU RĂU-PLATNICI Potrivit Ioanei Petrescu, în noul Cod Fiscal vor fi introduse și modificări privind taxarea microîntreprinderilor, în special cu privire la criteriile pe care firmele trebuie să le îndeplinească pentru a continua să fie taxate pe cifra de afaceri și nu pe profit. Ministrul Finanțelor s-a referit și la extinderea facilităților pentru agricultorii afectați de calamități, la tratamentul fiscal aplicabil tranzacțiilor din piața de capital, dar și la relația dintre contribuabil și Fisc: „Rescrierea Codului Fiscal este imperativă, oportună și benefică. Codul are nevoie de mai multe clarificări. Trebuie să eliminăm disfuncționalitățile și să îl adaptăm realităților economice“. Spre exemplu, penalitățile de întârziere la plata contribuțiilor fiscale vor fi reduse de la 0,03 la 0,02% pe zi, însă vor fi introduse penalități pentru nedeclarare. „Vom respecta contribuabilii onești și vom fi foarte duri cu cei care fac evaziune fiscală. Oamenii care, din diverse motive, nu și-au plătit taxele la timp vor avea penalități mai mici, însă cei descoperiți de Fisc că au făcut evaziune vor plăti penalitate de nedeclarare, cuprinsă între 10 și 100% din sumă, în funcție de caz“, a punctat Petrescu. Mediul de afaceri a făcut mai multe observații pe marginea propunerilor MFP - penalitatea să fie plătită doar pentru obligațiile stabilite în urma unei inspecții fiscale și să existe un plafon de 100.000 lei al amenzii.