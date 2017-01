Noul CVM Tomis, pe drumul spre titlu

Au mai rămas două zile pînă la startul în Divizia A1 la volei masculin, campionat pe care Club Volei Municipal Tomis îl va începe cu un meci în deplasare, contra Universităţii Cluj. Formaţia constănţeană abordează noul campionat cu un alt cuplu de antrenori, cu şase jucători noi în lot, dar cu aceleaşi obiective interne ca şi în sezonul precedent: cîştigarea cupei şi a campionatului. În plus, conducerea Municipalului doreşte ca echipa să avanseze cît mai mult în Cupele Europene, obiectivul fiind calificarea în Final Four, respectiv semifinalele Top Teams Cup. Dar pînă la primele meciuri internaţionale, programate pe 10 şi 17 ianuarie 2007, urmează meciurile de campionat, iar pînă la derby-ul cu Dinamo Bucureşti, programat în Capitală încă din etapa a treia, nu mai este mult! Iată şi programul echipei constănţene în acest campionat: etapa a II-a (30 septembrie): CVM Tomis - Remat Zalău; etapa III-a (7 octombrie): Dinamo Bucureşti - CVM Tomis; etapa a IV-a (14 octombrie): CVM Tomis - CSM Rm. Sărat; etapa a V-a (21 octombrie): Someşul Dej - CVM Tomis; etapa a VI-a (28 octombrie): Steaua Bucureşti - CVM Tomis; etapa a VII-a (4 noiembrie): CVM Tomis - VCM Piatra Neamţ; etapa a VIII-a (11 noiembrie): Centrul Naţional de Juniori Dej - CVM Tomis; etapa a IX-a (18 noiembrie): CVM Tomis - U. Baia Mare. După cum se poate observa, locul campioanei en titre, Petrom Ploieşti, care nu s-a mai înscris în campionat din motive financiare, a fost luat de formaţia Centrului Naţional de Juniori de la Dej. În retur, etapele sînt programate pe 25 şi 29 noiembrie, 2 şi 9 decembrie, 27 ianuarie, 3, 10, 17 şi 26 februarie. Cele patru turnee care vor decide campioana vor avea loc anul viitor: 9-11 martie, 23-25 martie, 6-8 aprilie şi 27-29 aprilie. În Cupa României, voleibaliştii constănţeni vor juca direct în sferturile de finală, pe 22 noiembrie şi 6 decembrie. Semifinalele se vor disputa anul viitor, pe 28 martie şi 11 aprilie, iar finala pe 5 mai.

Meciul dintre Tomis Constanţa şi nou promovata Universitatea Cluj va avea loc sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Cluj. Lotul formaţiei de pe Litoral s-a îmbarcat în această dimineaţă în autocar, cu destinaţia Cluj, iar mîine jucătorii constănţeni vor efectua un antrenament în sala care va găzdui întîlnirea. Singurul jucător indisponibil pentru etapa inaugurală a campionatului este polonezul Piotr Gabrych, accidentat la mînă în turneul Cupa Mării Negre.