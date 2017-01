Noul film al fraţilor Coen, George Clooney şi criza refugiaţilor, în centrul atenţiei la Berlinală

Cea de-a 66-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin începe joi seară, avându-l ca invitat special pe George Clooney şi prezentând în competiţie filme inedite, care tratează teme conexe crizei refugiaţilor, potrivit Reuters. Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care se va desfăşura între 11-21 februarie, debutează joi seară. Prestigiosul eveniment din capitala Germaniei va fi deschis de cel mai recent lungmetraj al fraţilor Coen, ”Ave, Cezar! / Hail, Caesar!”. De altfel, este pentru a doua oară când un film al fraţilor Coen este proiectat în deschiderea Berlinalei, prima dată fiind în 2011, când a fost prezentat ”Adevăratul curaj / True Grit”. ”Hail Caesar!” îi are în distribuţie pe Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton şi Channing Tatum. Astfel, actorul George Clooney este aşteptat pe covorul roşu în seara de debut a Berlinalei 2016.

Organizatorii festivalului mizează în acest an nu numai pe atragerea fanilor evenimentului, ci şi pe atragerea refugiaţilor, potrivit Reuters. Culisele scenei festivalului vor fi dezvăluite refugiaţilor, unii dintre aceştia fiind însoţiţi de membri ai unor ONG-uri care se ocupă cu integrarea imigranţilor în Germania. De asemenea, la festival va fi disponibil şi un camion pentru refugiaţi, unde un bucătar celebru le va servi acestora feluri de mâncare cu specific mediteranean. Festivalul, care a început în 1951, când Germania şi Europa îşi reveneau dintr-un război care a afectat milioane de oameni, îşi intensifică eforturile pentru a primi cel mai recent val de refugiaţi. Astfel, Dieter Kosslick, directorul Festivalului de la Berlin, a declarat într-un interviu acordat Reuters că evenimentul nu va pierde din vedere scopul său principal, de a prezenta cele mai bune producţii cinematografice din lume, însă, în acest an, Berlinala are şi miza de a arăta de ce oamenii devin refugiaţi. ”Dacă îţi pierzi patria, nu o pierzi pentru că doreşti să-ţi părăseşti casa, grădina, familia. Vrei să fii fericit şi pleci pentru că nu eşti fericit şi pentru că acesta este modul în care poţi vedea Berlinala”, a declarat Kosslick. În ultimul an, Germania a găzduit mai mult de un milion de refugiaţi, cel mai mare număr dintre ţările din Europa care au acceptat să le ofere ajutor. Jay Weissberg, critic de film al revistei ”Variety”, a declarat că nu este o surpriză faptul că tema din acest an a Festivalului de Film de la Berlin este criza refugiaţilor, întrucât întreaga Europă se luptă cu provocarea de a face faţă milioanelor de imigranţi. Pe de altă parte, acesta a criticat faptul că Berlinala ar face prea multă paradă pe ideea corectitudinii politice, dar a salutat prezenţa inedită din acest an a mai multor pelicule în limbile arabe.

Totodată, la ediţia din acest an, vor fi proiectate în cadrul competiţiei şi filme europene care au ca temă criza refugiaţilor. De pildă, ”Fuocoammare”, regizat de Gianfranco Rosi, este un documentar despre multitudinea de refugiaţi de pe insula Lampedusa din sudul Italiei. Pe de altă parte, ”La Route d'Istanbul”, din secţiunea Panorama a festivalului, este drama unei mame care încearcă să îşi salveze fiica de militanţii Statului Islamic din Siria. Unul dintre filmele care care se bat pentru marele premiu al festivalului, ”Inhebbek Hedi” (Hedi), spune povestea unui tânăr tunisian care, deşi trebuie să se însoare, se îndăgosteşte de un ghid turistic, iar ”Barakah yoqabil Barakah” este descris drept o comedie romantică din Arabia Saudită. Nu în ultimul rând, producţia iordaniană ”Theeb” vorbeşte despre un tânăr beduin aflat într-o misiune periculoasă în deşert. Pelicula ”Shelley”, debutul în lungmetraj al regizorului Ali Abbasi, se numără printre producţiile selectate în programul Panorama al Festivalului de Film de la Berlin. ”Shelley”, o coproducţie Danemarca - Suedia, din a cărei distribuţie face parte şi actriţa Cosmina Stratan, va avea premiera mondială în cadrul festivalului. Filmul lui Abbasi îmbină unele dintre temele de anul acesta ale programului, dorinţa de a avea copii, cu situaţia emigranţilor est-europeni pentru căutarea de locuri de muncă. Aşadar, în programul Berlinalei din acest an se fac auzite din ce în ce mai multe voci provenind din teritoriile arabe, care nu au fost foarte bine reprezentate la ediţiile trecute ale evenimentului.

În cursa pentru premiile din acest an de la Berlinală se numără şi un film al regizorului american Jeff Nichols, thrillerul science fiction ”Midnight Special”, dar şi lungmetrajul ”Alone in Berlin”, al suedezului Vincent Perez, despre viaţa unui cuplu normal în Berlin, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ce se implică într-o acţiune a Rezistenţei, după o tragedie de familie, filmul de dragoste al regizorului chinez Yang Chao ”Crosscurrent” şi pelicula polonezului Tomasz Wasilewsk ”United States of Love”, despre o poveste de viaţă de după căderea regimului comunist în Polonia. Tot în competiţie se află lungmetrajul de opt ore ”A Lullaby for the Sorrowful Mystery”, al regizorului filipinez Lav Diaz, realizat ca reacţie la revoluţia din 1986 - 87 din Filipine.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin a anunţat, săptămâna aceasta, componenţa juriului internaţional care va decerna trofeele Ursul de Aur şi Ursul de Argint în cadrul uneia dintre cele mai importante competiţii de producţii de film din întreaga lume. Acesta este prezidat de actriţa Meryl Streep şi îi are în componenţă pe Lars Eidinger (Germania), Nick James (Marea Britanie), Brigitte Lacombe (Franţa), Clive Owen (Marea Britanie), Alba Rohrwacher (Italia) şi Măłgorzata Szumowska (Polonia). Totodată, a fost desemnat şi juriul care va acorda premiul pentru cel mai bun film de debut. Acesta este format din Enrico Lo Verso (Italia), Ursula Meier (Elveţia / Franţa) şi Michel Franco (Mexic). Anul acesta concurează pentru premiul în valoare de 50.000 de euro 18 filme, printre care şi pelicula ”Shelley”, care o are protagonistă pe Cosmina Stratan.

La cea de-a 66-a ediţie, România participă la secţiunea Forum cu lungmetrajul independent ”Ilegitim”, în regia lui Adrian Sitaru, la secţiunea Generation 14plus cu scurtmetrajul regizoarei Roxana Stroe ”O noapte în Tokoriki”, precum şi în cadrul ”Berlinale Talents”, prin actriţa Iulia Ciochină şi scenarista Ruxandra Ghiţescu. Ca şi în anii precedenţi, Institutul Cultural Român din Berlin susţine participarea românească la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmul ”Ilegitim”, inclus în cadrul secţiunii Berlinale Forum, va fi proiectat, în prezenţa echipei, sâmbătă, de la ora locală 19.30, la Zoo Palast. Celelalte proiecţii sunt programate pe 14 februarie, la CineStar 8, pe 15 februarie, la Cubix 9, pe 16 februarie, la CinemaxX 6, şi pe 20 februarie, la CineStar 8. ”Ilegitim”, unul dintre cele mai provocatoare filme româneşti din ultimii ani, prezintă povestea a doi fraţi (Alina Grigore și Robi Urs) şi iubirea lor ilegitimă. Un tată medic (Adrian Titieni) şi mai multe denunţuri. O familie în care limita dintre moral şi legal nu a existat niciodată. Nici măcar în cazul unui avort. Din distribuţie fac parte Adrian Titieni, Bogdan Albulescu şi Alina Grigore, dar şi artişti neprofesionişti din cadrul şcolii de actorie InLight - Robi Urs, Cristina Olteanu, Miruna Dumitrescu, Liviu Vizitiu, Mihaela Perianu. Scenariul a fost scris de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, imaginea poartă semnătura lui Adrian Silişteanu şi Alexandru Lorian Timoşca, montajul a fost realizat de Mircea Olteanu şi Theo Lichtenberger, în timp ce de sunet s-au ocupat Ioan Filip şi Dan-Ştefan Rucăreanu, iar producător este Anamaria Antoci. ”Ilegitim” este o producţie a Domestic Film, în coproducţie cu Film Produkcja Polonia şi Damned Films Franţa, cu sprijinul HBO România. În România, ”Ilegitim” va avea premiera pe 18 martie 2016.

România este reprezentată la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi de Răzvan Rădulescu, coscenarist al producţiei germano-franco-mexicane ”Soy Nero”, în regia lui Rafi Pitts, precum şi de coproducţia româno-germană ”A Quiet Place”, în regia lui Ronny Dörfler, care îi are în distribuţie pe Mădălina Craiu, Oana Rusu, Şerban Pavlu, Maria Obretin şi Andrei Ciopec. Pelicula va fi prezentată în cadrul secţiunii Perspektive Deutsches Kino. Pe de altă parte, documentarul de ficţiune ”Hotel Dallas”, de Livia Ungur şi Sherng-Lee Huang, a fost selectat la rândul său în sub-secţiunea Panorama Dokumente a ediţiei din acest an a Festivalului. ”Hotel Dallas”, o coproducţie România - SUA, spune povestea României anilor '80, când singurul show de televiziune american difuzat era serialul ”Dallas”, ce oferea o viziune asupra bogăţiei şi strălucirii capitaliştilor bogaţi.

Totodată, Centrul Naţional al Cinematografiei organizează standul românesc din cadrul European Film Market, unde vor fi prezentate producţiile româneşti: ”Lumea e a mea” (regia Nicolae Constantin Tănase), ”Cinema, mon amour” (regia Alexandru Belc), ”Afacerea Est” (regia Igor Cobileanski), ”Aliyah DaDa” (regia Oana Giurgiu), ”Acasă la tată” (regia Andrei Cohn), ”Miracolul din Tekir” (regia Ruxandra Zenide) şi ”Autoportretul unei fete cuminţi” (regia Ana Lungu). Cu 489 de expozanţi, 8.628 de vizitatori din 100 de ţări, printre care 1.568 de cumpărători internaţionali şi 1.014 proiecţii pentru 748 de filme, European Film Market (EFM) este prima piaţă importantă de film a anului, unde producătorii, distribuitorii, cumpărătorii şi vânzătorii, finanţatorii şi reprezentanţii televiziunilor, industriei de home entertainment şi noilor media se informează cu privire la cele mai recente producţii, urmăresc evoluţia industriei cinematografice la nivel mondial şi stabilesc noi contacte de afaceri. Fostul muzeu, acum spaţiu de expoziţii, Martin-Gropius-Bau, este considerat epicentrul de afaceri al EFM. De asemenea, hotelul Marriott de la Potsdamer Platz pune la dispoziţia EFM spaţii expoziţionale adiționale. Astfel, European Film Market este nu numai centrul Berlinului, ci, de asemenea, în imediata vecinătate a centrului festivalului.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, ajuns la a 66-a ediţie, este al doilea ca importanță şi mărime în Europa, după Festivalul de Film de la Cannes. Palmaresul cinematografiei româneşti la Berlinale include trofeele Ursul de Aur, pentru lungmetrajul ”Poziţia copilului”, în regia lui Călin Peter Netzer (2013), pentru scurtmetrajul ”O zi bună de plajă”, regia Bogdan Mustaţă (2010), şi pentru scurtmetrajul ”Un cartuş de kent şi un pachet de cafea”, regia Cristi Puiu (2004), şi Ursul de Argint, pentru lungmetrajele ”Aferim!”, în regia lui Radu Jude (2015), şi ”Eu când vreau să fluier, fluier”, regizat de Florin Şerban (2010). Ceremonia decernării râvnitelor trofee va avea loc, în acest an, pe 20 februarie.

