Noul film din seria ”Transformers” a depăşit pragul încasărilor de un miliard de dolari

Lungmetrajul SF ”Transformers: Age of Extinction / Transformers: Exterminarea” a devenit primul film din acest an care a depăşit pragul de un miliard de dolari în box office-ul mondial. Acest film, regizat de Michael Bay, este al doilea din franciza ”Transformers” care reuşeşte o astfel de performanţă, după ”Transformers: Dark of the Moon / Transformers 3” care a obţinut încasări de 1,123 miliarde de dolari în 2009. Succesul de box office al noului film a fost impulsionat de încasările din China, a doua piaţă cinematografică din lume, unde pelicula a vândut bilete în valoare de peste 300 de milioane de dolari. Filmul, lansat pe 27 iunie, a obţinut 241,2 milioane de dolari în box office-ul american şi 763,8 milioane de dolari în box office-ul internaţional.

Pentru acest film, al patrulea din seria ”Transformers”, studiourile Paramount au decis să opereze câteva modificări majore, înlocuindu-l pe starul primelor trei părţi ale francizei, Shiar LaBeouf, cu un actor de calibru de la Hollywood, Mark Wahlberg, şi turnând o mare parte din lungmetraj în China, pentru a se poziţiona ulterior cât mai bine pe această piaţă emergentă. De asemenea, studiourile Paramount au anunţat, săptămâna trecută, o prelungire de trei ani a contractului lor cu regizorul Michael Bay şi cu compania de producţie a acestuia, Platinum Dunes. Primele trei filme ale francizei ”Transformers” au obţinut încasări de peste 2,5 miliarde de dolari pe plan mondial.