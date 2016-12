Noul film ”Bond”, pe primul loc în box office-ul nord-american

”007: Coordonata Skyfall” a debutat pe prima poziţie în box office-ul nord-american, weekend-ul trecut. Cel de-al 23-lea lungmetraj din franciza ”James Bond”, un personaj care împlineşte, în acest an, o jumătate de secol de prezenţă pe marile ecrane, interpretat pentru a treia oară de britanicul Daniel Craig, nu le-a lăsat adversarilor nicio şansă şi a obţinut încasări de 87,8 milioane de dolari în primele patru zile de proiecţii în cinematografele nord-americane. Acesta este cel mai bun debut în box office-ul nord-american din istoria francizei ”James Bond”.

Filmul de animaţie ”Ralph Strică-Tot / Wreck-It Ralph”, produs de studiourile Disney, ce prezintă un personaj dintr-un joc video, obişnuit să facă gafe, nu prea iubit, dar care decide să devină un supererou, a pierdut poziţia de lider de săptămâna trecută şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 33 de milioane de dolari. Drama ”Zborul / Flight”, regizată de Robert Zemeckis, în care Denzel Washington joacă rolul unui pilot de avion, a coborât o poziţie, ajungând pe locul trei, cu încasări de 15,1 milioane de dolari. Thriller-ul ”Argo”, regizat de Ben Affleck, în care starul american este şi protagonist, prezintă planurile CIA de a infiltra şase americani în timpul revoluţiei iraniene din 1979. Această peliculă ocupă poziţia a patra, cu încasări de 6,7 milioane de dolari. Thriller-ul ”Taken 2: Teroare în Istanbul”, cu Liam Neeson în rolul principal, s-a menţinut pe poziţia a cincea, cu încasări de patru milioane de dolari. Comedia ”Here Comes the Boom”, cu Salma Hayek în distribuţie, a urcat trei poziţii şi a ajuns pe locul şase, cu încasări de 2,55 milioane de dolari. Filmul SF ”Atlasul norilor / Cloud Atlas”, regizat de fraţii Wachowski, cu Halle Berry şi Tom Hanks în distribuţie, a coborât pe locul şapte, cu încasări de 2,52 milioane de dolari. Musicalul ”Pitch Perfect”, ce prezintă povestea unui grup de fete care cântă acappella, a urcat trei poziţii, faţă de săptămâna trecută şi ocupă locul opt, cu încasări de 2,5 milioane de dolari. Lungmetrajul ”Omul cu pumni de fier / The Man with the Iron Fists”, în care Russell Crowe interpretează un erou dintr-o Chină feudală, a coborât pe locul nouă, cu încasări de 2,49 milioane de dolari.

Filmul de animaţie ”Hotel Transilvania”, regizat de David Feiss şi Anthony Stacchi, care reia legenda vampirului Dracula, dar într-o formulă comică, adresată mai mult copiilor, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane, după ce a obţinut încasări de 2,35 milioane de dolari.