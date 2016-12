„Noul Fisc ţinteşte 10% dintre contribuabili. Ceilalţi sunt corecţi“

ANTIFRAUDA, APROAPE FUNCŢIONALĂ Noua Direcţie Antifraudă vizează 10% dintre contribuabilii români, care nu sunt corecţi şi care încearcă să facă evaziune. Cu restul de 90%, Fiscul nu are probleme, a declarat, în weekend, ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu. O mică notă - gradul ridicat de evaziune arată că acei 10% contribuabili vizaţi de Fisc au probabil 90% din veniturile din ţară. „Reforma administraţiei fiscale nu presupune doar o nouă organizare. Asta am făcut deja, în ultima perioadă. Este vorba de o modificare a procedurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Vrem să o informatizăm şi să îi acoperim cu resurse umane profesioniste toate ariile deficitare. La ora actuală, 90% dintre contribuabili sunt corecţi. Pentru restul de 10% am înfiinţat Direcţia Antifraudă”, a spus Chiţoiu. El a precizat că, în cadrul noii structuri, va exista şi o direcţie care se va ocupa cu investigarea din punct de vedere penal a infracţiunilor economice şi care îşi va intra în atribuţii până la finele lui noiembrie: „Antifrauda a căpătat atribuţii sporite - avem o divizie care lucrează în coordonare directă cu Parchetul. Componenta de control operativ va intra în joc mult mai repede, pentru că evaluarea şi testarea salariaţilor se fac mai uşor”. Ministrul de resort a adăugat că speră ca restructurarea şi reorganizarea ANAF să se încheie în 2015.

CURSA SPRE UE Este un pas necesar, pentru că România are, la ora actuală, un nivel de colectare a veniturilor (ca pondere în PIB) de 32,5 - 33,7%, cu 10 puncte procentuale sub media Uniunii Europene (42 - 44%). Marea reorganizare ar putea creşte cu circa patru puncte ponderea în PIB a colectării. „Ca urmare a înfiinţării Antifraudei şi proiectului de modernizare a ANAF, derulat cu Banca Mondială, avem o îmbunătăţire cu 0,5 puncte a colectării anuale. Astfel, în patru ani de reformă vom avea un plus de 2%, dacă nu majorăm sau scădem taxele. Totuşi, sper ca gradul de colectare să fie dublu, de circa 4%. Mă bazez pe faptul că angajaţii noului Fisc vor trebui să treacă două teste - unul psihologic şi unul de integritate”, a conchis Daniel Chiţoiu. Direcţia Antifraudă a fost înfiinţată prin comasarea Gărzii Financiare, Vămii şi direcţiilor de Control şi Supraveghere Accize şi, respectiv, Investigaţii Fiscale, din cadrul ANAF. În prezent, evaziunea fiscală din România este estimată la 4 - 9% din PIB.