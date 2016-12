Noul Guvern va ajunge mâine în Parlament

UNII PIERD, ALŢII CÂŞTIGĂ S-a mai încheiat o săptămână în care, dintr-un soi de orgoliu isterizat, liberalul-şef şi-a sacrificat partidul şi a ieşit de la guvernare, o săptămână în care au primat jocurile politice, vorbele de duh, atacurile sub centură şi aranjamentele de tot soiul. Crin Antonescu (care în ultima vreme a adoptat mersul ţanţoş, cu mâna în buzunar sau în freză, şi răspunsurile ornate cu epitete neelegante) a cedat copilăreşte. Practic, PNL „a dat vrabia din mână pe cioara de pe gard” ieşind din USL, fără să-i pese de votanţii săi. Ruptura îl face, cu siguranţă, să râdă pe sub mustăţi pe Traian Băsescu, care de circa un an a jucat rolul de opoziţie la USL.

CCR, „BAU-BAUL“ PREFERAT La final de săptămână, marinarul-şef de la Cotroceni ne-a arătat cum încearcă el să extindă influenţa Preşedinţiei folosindu-se de Curtea Constituţională (CC). El a ameninţat că nu îl va mai redesemna pe Ponta premier şi că Antonescu are dreptate atunci când cere demisia Executivului. Băsescu consideră că schimbarea structurii şi a sprijinului politic ale Guvernului nu se poate desfăşura fără acordul lui. Apropo de chestia asta. În 2007, premierul Tăriceanu, când a dat afară PDL, nu a mers la Cotroceni pentru o nouă desemnare, ci a solicitat votul Parlamentului! Acum, preşedintele ia în calcul o inovaţie politică: ”Va trebui să mă consult dacă voi crea un precedent sau nu. Acum se modifică programul de guvernare. UDMR va cere să fie introduse legea minorităţilor, însemnele, utilizarea limbii materne în Sănătate, va cere modificări la legea referendumului. N-aş vrea să aflăm că avem un protocol secret”. Probabil nu ştie că poate sesiza CC doar pe conflict constituţional, dar nu poate ataca hotărârea Parlamentului, şi se bazează pe faptul că, la CC, alianţa Băsescu - Antonescu conduce cu 6-3, căci doi judecători au fost numiţi de partide din USD, doi de către PNL, unul de UDMR şi restul de patru - de către şeful statului.

A PLOUAT CU... CUVINTE Acelaşi Băsescu a spus că se vede premier, iar pe Emil Boc preşedinte, că Iohannis ar putea câştiga prezidenţialele şi dacă ar candida ca independent sau că Tăriceanu ar trebui să intre în PSD. El l-a atacat dur pe Antonescu, comparând creierul lui cu cel al nepoatei sale în vârstă de câteva luni!? Şi după ce a spus că Ponta ar avea şanse mai mari de a câştiga cursa prezidenţială decât Antonescu, Băsescu a adăugat că premierul e de vină pentru ruperea USL! În ceea ce-l priveşte pe vicepremierul Liviu Dragnea, şeful statului a declarat că îl urăşte pentru episodul cu referendumul, dar recunoaşte că este un bun profesionist în sectorul administrativ. Un jurnalist spunea cândva că atunci „când Băsescu vrea să obţină ceva te giugiuleşte, te ia în braţe, te piaptănă, cântă la chitară până te-ai dezbrăcat. După aia, te înjură că eşti prostituată“. În timpul ăsta, Iohannis recunoaşte că nu regretă ruperea USL. Liderul PC, Daniel Constantin, susţine că asta arată premeditarea şi confirmă agenda ascunsă a unor lideri PNL.

URMEAZĂ NEGOCIERILE Premierul Ponta a apreciat că declaraţiile lui Băsescu privind redesemnarea prim-ministrului sunt pur politice şi fără nicio bază constituţională, deoarece în Parlament va fi schimbată compoziţia politică, nu şi programul USL: „Traian Băsescu este iresponsabil, ca de obicei”. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că protocolul pe care îl va semna cu USD nu va fi unul secret, aşa cum a acuzat Băsescu, documentul având „un capitol despre minorităţi care conţine tot ce este important“. În schimb, purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, le-a transmis liberalilor, care se plâng de permutările colegilor de partid care trec ba la PSD, ba la UNPR, că ei sunt cei care trebuie să-şi gestioneze nemulţumirile din partid, căci ei le-au creat prin ieşirea de la guvernare. În timpul ăsta, toată lumea a încercat să ghicească ce va face premierul de acum încolo, dacă va fi forţat de UDMR să accepte anumite lucruri, dacă va fi majoritate şi variaţiuni pe această temă. Ponta a dat asigurări că UDMR va intra la guvernare şi va avea portofolii de ministru. Aşa că astăzi vor avea loc discuţii între USD şi UDMR cu privire la structura noului Guvern, urmând ca, mâine, premierul să se prezinte în Parlament cu noua formulă guvernamentală. Fostul preşedinte al UDMR, Marko Bela, a declarat că ar fi un păcat ca Uniunea să nu intre la guvernare: „Vor fi tratative serioase cu PSD, dar nu ni se vor da stelele de pe cer”.