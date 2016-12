Noul iPhone 7, în premieră la Târgul IT & Gadget de la Maritimo

Maritimo Shopping Center lansează o invitație de nerefuzat pentru pasionații de tehnologie - în acest weekend (1 și 2 octombrie) are loc Târgul de IT și Gadget 2016! Cei care merg la Maritimo au șansa de a testa tablete, laptopuri, smartphone-uri, ceasuri, brățări inteligente și multe alte gadgeturi de ultimă generație, aduse de nume mari din industria de profil. De asemenea, ei vor putea asista și la lansarea în premieră în România a celor mai noi modele de telefon de la Apple - iPhone 7 și iPhone 7 Plus. Bonus - un sistem complet de realitate virtuală (VR), unic în lume! Cine vine? Mai bine zis, cine nu vine. Acer, prin Tonis Trade, va veni cu întreaga divizie de ultrabook și chromebook, ba chiar va prezenta cel mai performant laptop de gaming al său, Acer Predator. HTC prezintă noile telefoane HTC 10, dar și VIVE, sistemul VR. iStyle Apple Premium Reseller lansează noile modele iPhone 7, tableta iPad Pro și boxele performante marca Harman Kardon și JBL. Gigantul Microsoft vine cu cel mai nou sistem de operare, Windows 10, updatat recent și transformat în Win10 Anniversary Edition. Și Samsung răspunde la apel, fiind prezent la târgul din Maritimo cu televizoare 4K cu ecrane OLED curbate. Și asta nu e tot - Vector Watch vine cu ceasuri inteligente, Smart Ballance cu scutere și skateboard-uri electrice, iar Licelul Internațional Constanța cu o expoziție de robotică și aplicații pentru Android. La eveniment va fi prezent și George Buhnici, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri în domeniul IT.