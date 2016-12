Noul Jaguar XE își scoate ghearele la Constanța

Lansat în România la începutul lui iunie, noul Jaguar XE se pregătește să „muște“ din cota de piață a berlinelor premium BMW Seria 3, Audi A4 și Mercedes - Benz Clasa C. Jaguar XE este înlocuitorul modelului X-Type și este primul automobil din segmentul său care dispune de o caroserie de aluminiu. La Constanța, „felina“ britanică este îmblânzită de dealerul Exclusiv Auto (str. Intrarea Mangaliei nr. 78A, tel. 0241.545.477), care a pus ieri bolidul la dispoziția mass-media, pentru o sesiune de test drive plină de senzații tari. Să spunem doar atât: 0 - 100 km/h în 5 secunde, grație noilor motorizări diesel și benzină, reunite sub numele generic Ingenium, care pot scoate chiar și un consum de 3,8 l/100 km. Desigur, dacă vreți ca Jaguarul să-și scoată un pic ghearele... Noul XE îmbină însă perfect sportivitatea cu eleganța. Intrând în producție în ultima parte a lui 2014 și ajungând în piață în acest an, XE este, până la ultima fibră, un Jaguar modern, care, deși este mai compact ca dimensiune, reușește să aibă un impact vizual mai mare. „Clienții vor avea așteptări uriașe de la un model Jaguar de dimensiuni medii - trebuie să fie practic și să își păstreze caracterul premium. N-am uitat nicio clipă faptul că proiectăm un Jaguar, ceea ce înseamnă că trebuie să fie incitant de privit, extraordinar de condus și practic de avut. Am convingerea că am reușit să îndeplinim acest deziderat cu XE 2015“, spunea recent directorul de design al Jaguar, Ian Callum. Jaguar XE dispune de mai multe motorizări: două Diesel, de 2 litri, (163 și 180 CP), două pe benzină, tot de 2 litri (200 CP și 240 CP) și una pe benzină, de 3 litri V6 (340 CP). Ultima motorizare, de pe modelul XE S, este împrumutată de la celebrul Jaguar F-Type. Dacă vreți să dați piept cu această „bestie“ și, de ce nu, să o cumpărați, sunați la Exclusiv Auto (str. Intrarea Mangaliei nr. 78A, 0241.545.477) și făceți-vă o programare pentru test drive. Merită!