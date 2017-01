Noul Opel Corsa cu 5-uŞi: spaţiu generos Şi ingeniozitate

Tînăra generaţie de modele Opel are un nou membru – modelul Corsa cu cinci uşi. Este complet diferit de versiunea cu trei uşi, respectând aceeaşi filozofie Opel aplicată cu succes la modelele Astra şi Astra GTC. În timp ce modelul coupé Corsa cu trei uşi a moştenit un caracter sportiv îndrăzneţ, conceptul modelului cu cinci uşi se prezintă ca un autovehicul ideal de familie şi pentru petrecerea timpului liber. Ambele versiuni Corsa au o personalitate unică, împărtăşind plăcerea spaţiului vast al noii generaţii de modele, nivelul extrem de ridicat al calităţii, precum şi ideile ingenioase, cum ar fi sistemul de transport flexibil integrat „FlexFix”, care reprezintă o premieră mondială în modelul de producţie.

Cu sistemul „FlexFix”, complet integrat în bara de protecţie din spate, Opel stabileşte un nou standard în ceea ce priveşte versatilitatea exterioară, după ce a stabilit deja un punct de reper pentru spaţiul interior cu sistemul de dispunere a scaunelor „Flex7” al modelului Zafira. Sistemul complet retractabil „FlexFix” oferă de asemenea o funcţionalitate integrală „on board”, eliminând asamblarea, demontarea sau depozitarea dificilă a componentelor. Noile modele Corsa cu trei şi cinci uşi vor fi lansate în premieră mondială la Londra, în cadrul „British International Motor Show” (20 – 30 iulie). Noul model Corsa va fi disponibil la reprezentanţele de vânzări din octombrie 2006.

Caracteristici:

Design: aspect prietenos, siluetă graţioasă şi contururi atletice îndrăzneţe, atitudine impunătoare determinată de dimensiunile mari ale roţilor şi anvelopelor (începând de la 185); dimensiuni mărite (lungime: 3999 mm plus 183 mm / lăţime: 1707 mm plus 61 mm / înălţime: 1494 mm plus 52 mm) şi un interior mai spaţios; un design interior nou, „care denotă lux”, de la albastru la roşu incitant şi suprafeţe finisate cu lac fin – opţional / în funcţie de nivelul de echipare; trapă panoramică.

Şasiu/Motoare: şasiu complet nou; ESP cu acţionare a frânei pe toate cele patru roţi, dacă este necesar; sistem ABS cu control al frînării la virare (CBC); trei motoare pe benzină şi două motoare turbo-diesel common-rail cu cilindree de la 1,0 pînă la 1,4 litri şi putere de la 60 la 90 de cp; în curând va fi disponibil noul motor 1.7 CDTI de 125 cp cu filtru de particule diesel (DPF); transmisie manuală cu cinci sau şase trepte; transmisie Easytronic sau transmisie automată.

Inovaţii: idei ingenioase pentru activităţi în timpul liber, cum ar fi sistemul de transport flexibil integrat „FlexFix”, în exclusivitate la nivel mondial (similar cu dotarea inteligentă a conceptului Opel Trixx din 2004); uşor de utilizat, se trage pur şi simplu din şasiu, ca un sertar, transportă două biciclete şi se retrage complet în bara de protecţie atunci cînd nu este folosit; „DualFloor”, podeaua dublă pentru depozitare bagaje, care poate fi reglată pe înălţime în două poziţii, permite separarea orizontală a compartimentului de bagaje (capacitate de depozitare bagaje: 285 – 1100 litri) precum şi extinderea podelei plane a spaţiului de încărcare până la spătarele scaunelor din faţă atunci când scaunele din spate sunt rabatate, iar podeaua spaţiului de încărcare este setată la nivelul superior de înălţime; dotare specială pentru învelitoarea compartimentului de bagaje pentru economia de spaţiu; dotări suplimentare precum volanul cu încălzire şi sistemul de faruri adaptive.

Opinii referitoare la inovaţiile Corsa:

Hans Demant, Director General Opel: „Impunem noi tendinţe, acesta a fost motto-ul nostru pentru noul model Corsa. Mulţi sunt de părere că se poate înregistra progres numai în cazul autovehiculelor de mari dimensiuni, progres ce se va extinde şi la nivelul celor de mici dimensiuni. Inovaţii precum sistemul unic de transport „FlexFix” demonstrează că acest proces se poate desfăşura şi în sens invers. ”

Bryan Nesbitt, Director Executiv Departamentul Proiectare, GM Europa: „Părerea mea este că dinamica şi funcţionalitatea nu se exclud reciproc. Noul nostru model Corsa, precum fratele său mai mare Astra, atribuie un design complet singular modelului cu trei uşi faţă de modelul cu cinci uşi. Pe scurt, acestea sunt autovehicule personalizate pentru tipuri diferite de clienţi.”

Alain Visser, Director Executiv, European Opel Marketing: „Adesea lucrurile mici fac diferenţa şi ne fac viaţa mai uşoară. De exemplu, în setarea sa la un nivel superior, podeaua dublă a modelului Corsa face depozitarea obiectelor voluminoase mult mai simplă decît în spaţiul de încărcare al unui autovehicul cu o podea convenţională fixă, coborâtă.”.